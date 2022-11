Lies Sampers uit Vlamertinge is ‘Strafste Boerin van Vlaanderen’

Op het bedrijf Torenhof langs de Brielenstraat in Vlamertinge heerst een gezellige drukte. Lies Sampers (40) werd verkozen tot ‘Strafste Boerin van Vlaanderen’. Lies haalde het van vijf medekandidaten. De echtgenote van landbouwer Wim Derycke en mama van Noor (12), Lotte (10) en Tom (5) is trots op de titel die ze behaalde.

“Noem mij maar deeltijds verpleegster en fulltime boerin en mama”, vertelt Lies. “Ik combineer een job als gipsmeester op de dienst orthopedie in het Jan Yperman Ziekenhuis met die van melkveehoudster. Daarnaast ben ik ook mama van drie kinderen, ben lid van het oudercomité in De Vlam, bestuurslid van Agra gewest Ieper en buurgemeenten. Ik ben lid van Ferm Vlamertinge, Ieper en Elverdinge, ondervoorzitter van de Landbouwraad Ieper en raadslid van de OCMW-raad Ieper. Dat is allemaal best veel maar voor mij is dat combineerbaar. Met mijn deelname en winst in ‘De Strafste Boerin’ wil ik de kans grijpen om de sector bij het grote publiek beter kenbaar te maken en om meer begrip vragen. Ik zet ook de korte keten graag in de belangstelling, ben tegen het vele zwerfvuil dat achtergelaten wordt en draag zorg en welzijn hoog in het vaandel.”

Straffe boerin

Lies had maandag drie uurtjes slaap achter de rug. “Zaterdag was het feest van Sint-Maarten waar Tom schoolloopt en zondag was het feest in De Vlam voor onze twee meisjes. Toen we zondagavond thuiskwamen was een koe bijna klaar om te kalven. Op onze boerderij hebben we ongeveer 180 runderen lopen en jaarlijks zijn er 50 tot 55 koeien die kalfjes krijgen. Aangezien ik meedeed aan ‘De strafste boerin’ wou ik toch tonen dat ik een straffe boerin kan zijn. Normaal staat Wim paraat als er een koe moet kalven, maar ik heb Wim laten slapen en heb het zondagnacht alleen voor elkaar gekregen. Om 3.30 uur ben ik gaan slapen en om 6 uur 30 ging de wekker af. Straks heb ik een vergadering en morgen neem ik mijn deeltijdse baan als gipsmeester op. Als je de titel ‘Strafste boerin’ krijgt, moet je dat ook kunnen bewijzen”, klinkt Lies overtuigend.

Landbouwleven ontdekken

Lies komt zelf uit een landbouwersgezin en droomde al van tijdens haar studies in het TI Immaculata ervan om verpleegster of boerin te worden. “Ik heb het allebei gehaald”, lacht Lies. “Ik werd verpleegster door mijn studies en boerin door met Wim te trouwen die het bedrijf van zijn ouders verderzet. Eigenlijk is dit al de vierde generatie landbouwers en een vijfde kan later komen maar we zullen de kinderen niet verplichten om het bedrijf verder te zetten. Ze weten wel hoe het landbouwleven in elkaar zit. Wij gaan weinig op vakantie en reizen zit er meestal niet in. Dit betekent niet dat de kinderen geen ontspanning hebben. Ze krijgen alle mogelijkheden om er eens uit te zijn tijdens verschillende kampen en uitstappen. Ze krijgen alle kansen om de wereld te ontdekken.”

Inzet voor de landbouw

Nu Lies de titel van ‘Strafste boerin’ kreeg, wil ze zich nog meer inzetten voor de landbouw. “Onze boerinnen verdienen ongelooflijk veel respect om het werk dat ze verzetten en dit perfect weten te combineren met hun huishouden”, vervolgt Lies. “Ik zet ook de korte keten graag in de belangstelling, ben tegen het vele zwerfvuil dat achtergelaten wordt en draag zorg en welzijn hoog in het vaandel”. Naast haar titel hoorde ook een erelint, een trofee, een reischeque en mag het landbouwgezin één jaar lang gebruik maken van een New Hollandtrekker. “Dat laatste wellicht om de man te paaien als de vrouw weer eens wat meer van huis is”, besluit Lies lachend.