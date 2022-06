Landelijke Gilde Tielt organiseert negentiende landbouwexpo en veeprijskamp: “Hoogdag voor Tieltse landbouw”

Na twee jaar gedwongen uitstel organiseert de Landelijke Gilde Tielt op zondag 5 juni een landbouwexpo en veeprijskamp. Daarvoor wijkt de Landelijke Gilde dit jaar uit naar de terreinen van NV Nemegheer langs de Wakkensesteenweg.

Het evenement, dat een ontmoetingsplaats is voor land- en tuinbouwers en de toeleveranciers, wordt dit jaar voor de negentiende keer georganiseerd. “En ondanks problemen zoals de zware prijsdruk en het stikstofakkoord waardoor we als sector voor zeer uitdagende jaren staan, willen we van die dag een hoogdag maken voor de Tieltse landbouwers”, zegt Joost Demyttenaere van de Landelijke Gilde Tielt.

“Het feest start om 10.30 uur met de ‘oldies’ trekker trek, waarin 140 tractoren van het bouwjaar 1994 of vroeger het tegen elkaar opnemen. Het belangrijkste blijft evenwel de landbouwexpo zelf, terwijl de gewestelijke rundveeteeltvereniging ook een prijskamp organiseert waar de veetelers hun mooiste prijsbeest kunnen showen. In de namiddag komen de leden van de Antwerpse modelbouwclub hun miniatuurmachines showen op een speciaal aangelegde bouwwerf.”

De toegang tot de expo is gratis. Er kan ook gegeten worden. Kaarten daarvoor zijn beschikbaar bij de bestuursleden en kosten 15 euro voor volwassenen en 8 euro voor een kind. (TM)