Landbouwweekend laat je (her)ontdekken en proeven

Middelkerke staat op 16 en 17 september weer in het teken van het jaarlijkse Landbouwweekend. Het belooft een weekend vol ontdekkingen te worden, waarbij je de kans krijgt om kennis te maken met verse landbouwproducten, oude en moderne landbouwmachines, verschillende dierenrassen, spectaculaire dierenshows, heerlijke proevertjes en volop animatie voor jong en oud.

Op dijk en strand

Of je nu een fervente landbouwliefhebber bent of gewoon nieuwsgierig naar het reilen en zeilen op de boerderij, het Landbouwweekend op de Zeedijk en het strand van Middelkerke heeft voor iedereen iets te bieden.

Begin je dag met een kopje koffie op een van de gezellige terrasjes op de Zeedijk. Je vindt er artisanale proevertjes en authentieke hoeveproducten. Voor de dierenliefhebbers is er een overvloed aan boerderijdieren om van te genieten: lammetjes, kippen, koeien…

Stap in de wereld van de landbouwtechnologie en bekijk de evolutie van machines en werktuigen. Van de antieke apparatuur tot de hypermoderne technieken van vandaag, is er veel te zien en te leren. Bewonder de charme van oude tractoren die pronken met hun nostalgische schoonheid en bekijk hoe de landbouwmechanisatie door de jaren heen is veranderd. Er zijn trekpaardenshows op het strand en demonstraties vlegeldorsen. Een boeiende ervaring, die je meeneemt naar het agrarische verleden.

Klein en wijn

Voor de kleintjes zijn er springkastelen waarop ze zich naar hartenlust kunnen uitleven, terwijl ouders ontspannen kunnen genieten van de festiviteiten. Kinderen kunnen deelnemen aan de kleurplatenwedstrijd, waar leuke prijzen te winnen zijn.

En er is nóg meer. Dit jaar staat Belgovino in de schijnwerpers, met uitsluitend wijnen van Belgische wijnbouwers. Proef de unieke smaken van lokale wijnen en ontdek de groeiende Belgische wijnindustrie. (PG)