Landbouwsector trekt opnieuw aan de alarmbel in Tielt: “Eén job op drie op de schop”

Het voorontwerp omtrent het stikstofakkoord blijft de gemoederen beroeren. Maandagmorgen nodigden de West-Vlaamse partners van de agrovoedingsketen lokale politici uit bij broeierij Vervaeke-Belavi in Tielt voor een wake-upcall omtrent het belang en de noodzaak van een doordacht stikstofbeleid. “Volgens het huidige voorontwerp zouden 1 op 3 jobs op de helling komen te staan”, luidde de noodkreet.

‘Gastheer’ Steven Vervaeke van Vervaeke-Belavi nam als eerste het woord. In het bijzijn van burgemeesters en schepenen van omliggende gemeenten, waarschuwde hij voor de onvoorziene gevolgen van het nakende stikstofakkoord. “We horen in onze omgeving schrijnende verhalen”, startte hij zijn betoog. “Er zijn klanten die volgens de huidige plannen verplicht zouden moeten stoppen, terwijl anderen onder een enorme druk zouden komen te staan. Dat kraakt mensen. Zowel financieel, als mentaal.”

Prijsstijging in sector

Zelf vreest Vervaeke-Belavi, een vleeskuikenbedrijf, ook voor de gevolgen van het stikstofakkoord. “De laatste vijf jaar hebben we op het vlak van de export van eieren bijvoorbeeld een enorme sterke positie vergaard, maar op deze manier wordt het perspectief om te groeien volledig weggenomen. Tegelijkertijd zal dit akkoord ook een prijsstijging in de ganse sector in de hand werken, waardoor de sector aan slagkracht verliest en we onze sterke exportpositie zullen verliezen.”

Er is geen ontwikkelingsruimte meer en ook het perspectief wordt volledig weggenomen

Ook niet onbelangrijk: volgens een prognose van de Boerenbond zou in de landbouwsector en de sectoren eromheen 1 job op 3 op de helling komen te staan. “Nu komen vooral de rode bedrijven in de pers, maar de impact gaat verder dan dat. Ook de donkeroranje bedrijven maken zich erg veel zorgen en ook de impact op de ketenpartners zal enorm zijn. Elke vorm van socio-economische impactanalyse ontbreekt. De Vlaamse overheid vaart gewoon blind”, is Michiel Van Robaeys, regioconsulent Boerenbond voor Tielt, stellig. “We vragen ons dan ook waar de overheid mee bezig is. Er is geen ontwikkelingsruimte meer en ook het perspectief wordt volledig weggenomen.”

Sombere toekomst

“We zijn erg ontgoocheld”, liet ook Christophe Decroos, medewerker van Vervaeke-Belavi verstaan. “Vooral omdat uit studies blijkt dat 58% van de neerslag in de natuurgebieden uit het buitenland komt. Dus zelfs als we alle veeteelt in Vlaanderen weren, lossen we het probleem niet op.” Hij ziet de toekomst dan ook somber in. “We merken dat jonge kinderen afgeraden worden om in de sector te stappen. Boeren is een passie en die passie kunnen doorgeven is het mooiste wat er is, maar net dat wordt nu tegengewerkt.”

Ook Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) was aanwezig op de wake-upcall. “Onze landbouwers hebben terechte zorgen”, reageerde hij. “Daar moeten we naar luisteren. Ik neem die mee naar Brussel. Het is ook belangrijk dat iedereen uit de sector zijn of haar bezwaren indienen in het openbaar onderzoek. Ook andere politieke partijen moeten daar naar luisteren. De boer zorgt voor zekerheid op ons bord en wij moeten hen de zekerheid geven dat ze op een leefbare manier kunnen verder werken.” (TM)