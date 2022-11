Landbouworganisaties houden opmerkelijke boterhamactie in Roeselare: “Land- en tuinbouwers zijn broodnodig, maar geef ons een toekomst”

Naar aanleiding van de Vlaamse Voedseltop in zaal Ter Eeste in Roeselare hielden meer dan twintig organisaties verbonden aan het landbouwleven maandag een opmerkelijke boterhamactie. “Land- en tuinbouwers zijn broodnodig, maar geef ons een toekomst.”

De landbouwsector beleeft onzekere tijden. Momenteel liggen verschillende dossiers op tafel met tal van regels die het leven van de landbouwers erg kunnen veranderen. De landbouwers maken zich zorgen en uitten maandagmiddag hun onzekerheid tijdens een actie aan zaal Ter Eerste, waar maandag onder meer minister Jo Brouns (CD&V) langs kwam voor de Voedseltop. “Momenteel liggen er complexe dossiers op tafel, maar die geven de landbouwers maar weinig zekerheid. En dat terwijl boeren net broodnodig zijn”, aldus Lode Ceyssens, voorzitter van de Boerenbond.

Vandaag vertegenwoordigen land- en tuinbouwers ongeveer vijf procent van de Vlaamse bevolking. “Maar zij zorgen er wel voor dat honderd procent van de bevolking kan genieten van duurzaam voedsel en dit in een van de vruchtbaarste gebieden van Europa. Als we ook boeren in de toekomst willen hebben, hebben we eerlijke prijzen nodig.”

Onzekerheid

De landbouwers verdeelden maandag 3.000 boterhammen. “We hopen dat we met de landbouwsector ook vooruit kunnen kijken, maar de huidige situatie is een beetje zoals het weer vandaag. We zien in de mist. Als we ondersteund worden, ben ik er zeker van dat er morgen dubbel zoveel landbouwers zullen zijn als vandaag. Spijtig genoeg leven heel wat jonge landbouwers momenteel in onzekerheid. Jammer, want landbouwers zijn broodnodig, ook in de toekomst”, aldus Bram Van Hecke, voorzitter van de Groene Kring.

Minister Jo Brouns (CD&V) had oor voor de bezorgdheden van de landbouwers. “Ik ben het volmondig eens met de bezorgdheden. We moeten zeker aandacht hebben voor deze economische realiteit. Ik ben er van overtuigd dat we in Vlaanderen op vlak van landbouw alle troeven in handen hebben.” De minister beloofde ieder jaar 12 miljoen extra te willen inzetten op landbouwinnovatie. “Nee, het zullen niet enkel woorden zijn, maar ook daden.”