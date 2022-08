Landbouwgrondprijzen stijgen het snelst bij ons: “Zo krijgen jonge boeren erg beperkte toegang tot grond”

Nergens in Vlaanderen stijgen de landbouwgrondprijzen zo snel als bij ons. Nu betaal je gemiddeld 7,9 procent meer dan een jaar geleden. Op nationaal niveau bedraagt de stijging amper 0,5 procent, zo blijkt uit de Landbouwbarometer van de Federatie van het Notariaat. “Dit komt nog eens bovenop het feit dat onze landbouwgrond met een gemiddelde verkoopprijs van 77.000 euro per hectare al de duurste van Vlaanderen was”, reageert Groene Kring-voorzitter Nicolas Dehaemers.

De Federatie van het Notariaat publiceert elk jaar een nieuwe Landbouwbarometer. Daaruit blijkt dat in de eerste helft van 2022 de gemiddelde prijs per hectare in België met 0,5 procent steeg tegenover dezelfde periode in 2021. In Vlaanderen ging de prijs met 1,5 procent omhoog, in Wallonië daalde die dan weer met 1,4 procent. Opvallend is echter dat de prijzen in West-Vlaanderen veel forser zijn toegenomen: liefst 7,9 procent.

“En dat terwijl de prijzen op nationaal vlak stagneren”, stelt Groene Kring-voorzitter Nicolas Dehaemers. “West-Vlaanderen spande al de kroon op vlak van duurste landbouwgronden, met een gemiddelde verkoopprijs van 77.000 euro per hectare, tegenover 53.193 euro per hectare op nationaal vlak en 63.105 euro per hectare in Vlaanderen. Dat zorgt ervoor dat jonge boeren een erg beperkte toegang tot grond hebben.”

‘Verpaarding’

Nicolas Dehaemers legt de oorzaak van de problematiek bij de speculatie op de grondmarkt van industriële investeerders. “Die hebben vaak een landbouwnummer kunnen bekomen en trekken op die manier ook premies.”

“Er is een betere afbakening van het landbouwgebied nodig” – Nicolas Dehaemers, voorzitter Groene Kring West-Vlaanderen

“Ook de zogenaamde verpaarding moet onder de loep genomen worden. Kleinere hoeves worden opgekocht door vermogende gezinnen en families. Daardoor worden de omliggende gronden gebruikt voor privédoeleinden, wat vaak in paardenhoeves resulteert. Ook dit zorgt voor minder beschikbaar areaal om aan lokale voedselproductie te doen.”

Ook overheden kopen massaal landbouwgronden op, klinkt het. “Het Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Milieu Maatschappij hebben in 2020 samen meer dan duizend hectare landbouwgrond gekocht.”

Minder registratierechten

Dehaemers en Groene Kring roepen op om de landbouwgronden in overheidshanden prioritair in te zetten voor voedselproductie. “Maar er moet ook een betere afbakening van het landbouwgebied komen.”

“Zonevreemde functies moeten aan banden gelegd worden, waardoor de gronden enkel en alleen landbouwdoeleinden kunnen krijgen. We ijveren ook voor de verlaging van registratierechten op landbouwgrond voor actieve landbouwers. Die bedragen momenteel tien procent op de aankoopprijs, dat moet lager.”

Nog dit: in West-Vlaanderen is de gemiddelde landbouwgrond iets groter dan in de rest van Vlaanderen: 1,9 hectare tegenover 1 hectare. In de eerste zes maanden van dit jaar groeide de oppervlakte van onze percelen met liefst 22,1 procent.