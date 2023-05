Landbouwexpo en veeprijskamp Landelijke Gilde bijten spits af van Tielt Zomert

Op zondag 4 juni zijn de jaarlijkse Landbouwexpo en Veeprijskamp van de Landelijke Gilde aan de twintigste editie toe. Plaats van afspraak is opnieuw het terrein van NV Nemegheer in de Wakkensesteenweg, aan de voet van de Poelberg. Nieuw is dat de populaire tractorpulling bij deze jubileumeditie al in de voormiddag start.

De succesformule van de voorbije jaren blijft grotendeels gehandhaafd, al zal de Trekker Trek dit keer al om 10.30 uur van start gaan. “De interesse voor de tractorpulling is groot”, weet Joost Demyttenaere.

“We verwelkomen straks weer 120 deelnemers, maar omdat het event anders te lang uitloopt, gaan we voortaan in de voormiddag van start. Bij de vorige editie moesten we de Trekker Trek helaas op het laatste moment afzeggen door de aanhoudende regen, maar dit keer hopen we op mooi weer.”

Boerenpaard

Op de middag is er dan terug de traditionele barbecue, al blijft de hoofdmoot uiteraard de landbouwexpo zelf. Verschillende dealers van tractoren en bijhorend materiaal, loonwerkers, voederfabrikanten en andere toeleveranciers showen hun materiaal op de expoterreinen. De lokale veebond organiseert in de marge van de expo ook terug een prijskamp waar veehouders hun mooiste beesten kunnen showen.

“Ook mensen van buiten de landbouwsector zijn zeker welkom”, benadrukt Demyttenaere. “Per slot van rekening is de expo de ideale manier om een blik te werpen op het moderne landbouwleven. Sommige mensen hebben nog een beeld in hun hoofd van een boerenpaard met een ploeg als ze aan de landbouwstiel denken, maar de technologie in onze sector evolueert razendsnel. Zo worden onder meer gps-systemen en drones ingeschakeld.”

Iedereen is welkom op de terreinen van Nemegheer in de Wakkensesteenweg 18 vanaf 10 uur. Voor het eerst is de landbouwexpo overigens ook terug te vinden op de kalender van Tielt Zomert en zo mag de Landelijke Gilde de spits afbijten van de zomerse activiteitenkalender van de stad. (SV)

Inschrijven voor de barbecue kost 20 euro (12 euro voor kinderen) en kan via joost.demyttenaere@telenet.be of 0474 59 71 33.