Landbouwers voeren actie tijdens Gent-Wevelgem

Met Gent-Wevelgem stonden niet alleen enthousiaste supporters langs het parcours. In de aanloop naar de Kemmelberg verzamelden liefst 700 landbouwers uit de Westhoek die hun tractor aan de kant van de weg parkeerden. “We willen op deze hoogdag voor de koersliefhebbers gewoon laten weten dat zij de landbouwers niet mogen vergeten”, zegt een van de actievoerders Henri Rooze.

Met een pakket maatregelen werkt de overheid toe naar een duurzame oplossing van de stikstofproblematiek binnen de landbouwsector. De landbouw heeft een klein aandeel in de uitstoot van stikstofoxiden onder andere door tractoren, maar een groot aandeel in de emissies van ammoniak.

De belangrijkste bronnen van ammoniakuitstoot zijn stallen, mestopslag, mestaanwending op het land en mestverwerking. Om de Europese natuurdoelen te halen, is het dus van belang dat de uitstoot van ammoniak afneemt.

Prijzen swingen de pan uit

“En dat worden nog eens extra kosten en dit in een periode waar de prijzen de pan uitswingen. Onze grondstoffen zijn heel wat duurder geworden. En dat zorgt niet alleen voor duurdere prijzen voor de consument, maar daardoor wordt het ook steeds moeilijker om te investeren. En net dat vraagt de overheid, we moeten maatregelen nemen om de ammoniakuitstoot te reduceren”, aldus de actievoerders.

Ook zeven jaar geleden kwamen de landbouwers tijdens de wielerwedstrijd op straat. Toen deelde de overheid de verschillende landbouwzones in kleurzones in. “We merken ondertussen dat dit de oplossing niet was. Wie bijvoorbeeld groen kleurde, kan nog altijd niet de nodige investeringen doen.”