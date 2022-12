Landbouwers planten doodskruisen aan gemeentehuis Moorslede: “Onze teelten begraven”

Uit protest tegen het stikstofakkoord en het nieuwe mestactieplan dat op tafel ligt, plantten landbouwers dinsdag doodskruisen aan het gemeentehuis in Moorslede. Dergelijke acties werden de voorbije weken al in de Westhoek gehouden. “We komen hier symbolisch onze teelten begraven.”

Heel wat landbouwers maken zich momenteel grote zorgen omtrent hun toekomst. Vorige week sloegen verschillende organisaties nog de handen in elkaar voor de actie ‘landbouwers broodnodig’ in Roeselare, dinsdagavond uitten boeren via een symbolische actie hun ongenoegen aan het gemeentehuis in Moorslede. “We kunnen totaal niet akkoord gaan met het stikstofakkoord en het nieuwe mestactieplan dat de regering wil doorvoeren”, aldus de landbouwers.

‘Boerenhart’

Onder de naam ‘Boerenhart’ slaan Vlaamse boeren, ongeacht aan welke landbouworganisatie ze verbonden zijn, de handen in elkaar. Met veredelde krachten en opmerkelijke acties kwam men recent meermaals de straat op. De voorbije weken doken reeds enkele ‘boerenkerkhoven’ op nabij gemeentehuizen in de Westhoek, dinsdagavond maakten de Moorsleedse landbouwers ook enkele kruisen die ze een plaats gaven pal in het centrum van de gemeente waar ook veel landbouwers actief zijn. “Een goed zichtbare plaats zodat iedereen weet dat we niet kunnen akkoord gaan met hetgeen ons boven het hoofd hangt.”

Stikstofakkoord

Nabij de kruisen legden de landbouwers ook groenten neer. “Met het toekomstige mestactieplan wil de overheid groenten die na 1 september geoogst worden verbieden en er zo voor zorgen dat er minder stikstof in de grond komt.” Van prei tot knolselder en wortelen. Als de overheid het nieuwe mestactieplan invoert zijn onze groenten ten dode opgeschreven. Uit protest komen we hier vandaag onze teelten begraven. Terwijl wij ons aan allerlei normen moeten houden zouden hier plots groenten uit andere landen geïmporteerd worden. Dat kunnen we niet toelaten.” Ook het stikstofakkoord baart de landbouwers kopzorgen. “Die plannen zorgen ervoor dat er geen plaats meer is voor landbouw naast de natuur. Her en der worden er nieuwe bosjes aangeplant, maar daardoor wordt het over enkele jaren nog onmogelijk om aan veeteelt te doen.”