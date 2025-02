“Landbouwers kunnen de waterkwaliteit helpen opkrikken”: De Watergroep en provincie organiseren infomoment in waterproductiecentrum De Blankaart

In de Westhoek is er ongerustheid sinds minister Jo Brouns besliste om een afwijking toe te laten op de maximum toegelaten hoeveelheid schimmeldodende stoffen 1,2,4-triazool in het drinkwater. Net nu organiseerden de provincie en De Watergroep in het waterproductiecentrum De Blankaart, waar elk jaar 10 miljard liter water geproduceerd wordt, een infomoment voor de landbouwers. “Zij kunnen er mee voor zorgen dat die schadelijke stoffen niet in de waterproductie terechtkomen”, stelt gedeputeerde Bart Naeyaert, die ook sust. “Ons drinkwater is volledig veilig, daar ben ik 100 procent van overtuigd.”

“Dit infomoment ligt al een jaar vast en wordt dus niet georganiseerd na alle commotie rond het drinkbaar water in de Westhoek”, onderlijnt Bart Naeyaert meteen. “We nodigen landbouwers uit op informele momenten langs waterlopen om hen te tonen hoe zij kunnen meehelpen aan een betere waterkwaliteit. Door hen hier in dit drinkwaterproductiecentrum een rondleiding te geven, zien ze meteen de impact van wat ze doen. Hoe minder chemische producten ze gebruiken, hoe minder het water vervuilt. In het laboratorium was bijvoorbeeld duidelijk te zien hoe moeilijk het is om restanten van slakkenkorrels uit het water te krijgen. Hetzelfde geldt voor die schimmeldodende stof 1,2,4-triazool, die recent in het nieuws kwam. De landbouw speelt daarin een rol, maar hoe groot die is, wordt onderzocht. Preventie is alvast nuttig.”

“We mogen mensen niet bang maken” – gedeputeerde Bart Naeyaert

Maar volgens Naeyaert is er meer nodig. “In West-Vlaanderen zijn 45.000 woningen nog niet aangesloten op de gescheiden riolering. De grote rioleringsdossiers, die vaak met openbare werken gepaard gaan, duren lang. Daarom overleggen we met de verschillende overheden hoe we dat proces kunnen versnellen. Gezamenlijke, kleinschalige waterzuivering in woonlinten kan een oplossing zijn. Nog een idee dat onderzocht wordt in de strijd voor een betere waterkwaliteit zijn openbare vul- en spoelplaatsen. Samen met de sector willen we die locaties bepalen. Zo zouden mogelijke schadelijke stoffen gecentraliseerd opgevangen kunnen worden zodat ze niet in het water belanden.”

Voldoende onderzocht

En er moet de gedeputeerde nog iets van het hart. “Het maakt me kwaad dat er beweerd wordt dat het water in de Westhoek minder drinkbaar zou zijn omdat er van de norm wordt afgeweken. Dat is voldoende onderzocht. We mogen mensen niet bang maken.”

Dat bevestigt ook Kathleen De Schepper, woordvoerster van De Watergroep. “Er zijn bepaalde stoffen zoals slakkenkorrels en 1,2,4-triazool die we met geen enkele behandeling uit het water krijgen. Onze normen liggen al heel hoog. Als uit metingen blijkt dat bepaalde waarden zijn overschreden, dan komt het water niet binnen in ons productiecentrum. We bekijken ook de verkooplijsten van bepaalde producten in de regio om verbanden te kunnen leggen. In juni 2022 deden we een verkennend onderzoek en eind 2023 vroegen we een afwijking van de norm aan bij de minister, die we begin dit jaar hebben verkregen. Het Departement Zorg heeft onderzocht dat die stof de gezondheid schaadt wanneer je er langdurig 138 microgram per liter van inneemt, in ons water is dat 0,49 microgram. Dat is inderdaad meer dan de Europese norm, maar die houdt geen rekening met de gevolgen voor de gezondheid. We hebben van de minister een uitzondering voor twee jaar gekregen. Die periode is te kort om een behandeling uit te werken die die stoffen wel uit het water kan filteren, maar we kunnen wel inzetten op preventie. Het infomoment past daarin.”

In het waterproductiecentrum De Blankaart wordt er tot 3 miljard liter water gebufferd in het spaarbekken en wordt er jaarlijks 10 miljard water geproduceerd voor een derde van West-Vlaanderen.

Evenwichtsoefening

Geert Sampers (39) is geitenboer in Vleteren. “Ik ben dagelijks bezig met het milieu en hoe we dat mee kunnen helpen verbeteren. Drie kwart van mijn akker is biologisch. Zo doe ik uitsluitend aan mechanische onkruidbestrijding. Je kan ver gaan daarin, maar we moeten ook kijken naar de prijs die de klant voor ons product wil betalen. Dat is telkens een moeilijke evenwichtsoefening. In de toekomst wil ik nog investeren in een zuiveringsinstallatie voor het spoelwater van mijn melkmachine. De vergunning heb ik op zak. De meeste landbouwers spannen zich in, maar enkelen kunnen het verpesten. Het is natuurlijk ruimer dan onze sector alleen.”