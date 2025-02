Landbouwers komen samen

Op vrijdag 7 februari kwamen zo’n 130 Wevelgemse land- en tuinbouwers en sympathisanten samen in De Kleine Porsies. Vlaams Minister van Landbouw Jo Brouns en West-Vlaams Gedeputeerde voor Landbouw Bart Naeyaert waren de sprekers van dienst. “Met dit gemeentelijk initiatief willen we ook deze sector eens samenbrengen”, aldus schepen van Economie Kevin Defieuw. “Het landbouwbeleid krijgt vandaag vooral bovenlokaal vorm. Via de bevoegde Minister en Gedeputeerde willen we beter zicht krijgen op de uitdagingen en kansen voor de toekomst. Maar ook lokaal willen we hier onze verantwoordelijkheid opnemen.” (SLE/foto SLE)