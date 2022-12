Landbouwers kieperen karrenvracht “kostbare teelaarde” uit voor stadhuis van Ieper

Na de recente boerenkerkhoven aan wegen en gemeentehuizen in de zuidelijke Westhoek schakelden de anonieme landbouwers van Boerenhart Vlaanderen een versnelling hoger in Ieper. Voor het stadhuis dumpten ze dinsdagnacht zo’n 17 ton aarde, met kruisen en een boodschap voor de lokale natuurschepen. “Kom aan tafel, dat zal meer aarde aan de dijk brengen”, reageert het stadsbestuur.

Boer is liefde! Natuur vindt grond, kado voor Valentijn. Dit bord en een hoop gedumpte aarde vormen het cynisch cadeau van de anonieme protestbeweging Boerenhart Vlaanderen aan het Ieperse stadhuis.

“Bekijk het als een vroegtijdig valentijnscadeau”, zegt een van de landbouwers over de kar “uitstekende landbouwgrond”, die in de nacht van dinsdag op woensdag gelost werd op de parking van AC Auris. “Er wordt te veel landbouwgrond ingenomen door natuur, en die komt nooit meer terug.”

“Ons haar kwam recht, toen we vorige week lazen over plannen van Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde van Natuur, om extra natuur te ontwikkelen tussen de chalet van Kemmel en Dikkebusvijver in Ieper”, aldus een collega-boer, die spreekt van een “verborgen agenda”.

Met het Valentijnbord verwijzen de landbouwers niet alleen naar de dag van de liefde, maar vooral naar Vanlerberghes partijgenoot bij Vooruit: Valentijn Despeghel die sinds 2019 aan de slag is als Iepers schepen van Natuur en tegen 2024 zeker 100.000 extra bomen wil.

Zo viseren de boeren voor het eerst een persoon, nadat ze met de recente ‘boerenkerkhoven’ bij invalswegen en gemeentehuizen het beleid, MAP7 en andere landbouwdossiers aanklaagden.

“Trouwens, in Ieper werden onze kruisjes in een grasperk voor het stadhuis vorige week meteen verwijderd. Zogezegd te schokkend voor de Vredesstad, terwijl naburige gemeenten ze wel nog even lieten staan”, aldus een andere boer. “De grootste stad in een landbouwregio als de Westhoek zou wat meer sympathie mogen tonen.”

Snel weg

Ook de berg aarde bleef woensdag niet lang liggen. Nog voor 8 uur ’s ochtends werd het nieuwe boerenkerkhof gemeld in het hoofdcommissariaat van politiezone Arro Ieper, dat naast het stadhuis ligt. Een uurtje later kwam de groendienst de aarde opladen. In twee keer, want het gaat om een 17-tal ton. De kost van de opruimwerken is voor de Ieperse belastingbetaler. Voorlopig toch, want de politie maakte proces-verbaal op. Het Ieperse stadsbestuur roept de betrokken landbouwers nu op om zich kenbaar te maken. “Persoonlijk worden, is niet constructief”, stelt Iepers burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “De bezorgdheid onder boeren is terecht, ze staan onder enorme druk. Maar kom aan tafel, dat zal meer aarde aan de dijk brengen.”

“Wat moet ik daarop zeggen”, reageert de geviseerde Valentijn. “Als er een probleem zou zijn, ga dan in overleg. Ik wil gerust samenzitten. Met plezier.”

De boeren blijven anoniem. “Met deze actie provoceren we nog steeds niet de gewone mensen, we veroorzaken bijvoorbeeld geen hinder op straat. We willen geen onrust, wel aandacht”, zegt een van hen. “De gedumpte grond is kostbare propere teelaarde, waarmee de stad haar voordeel mag doen. Als het moet, gaan we verder met de acties. In de Westhoek en de rest van het land.”

Deze week doken elders in West-Vlaanderen voor het eerst boerenkerkhoven op. “We krijgen ook voet aan grond in Limburg”, stelt een drijvende kracht achter de beweging. “Intussen bereikten we de limiet van de Whatsappgroep, waaruit het protest ooit spontaan begon: 512 leden. Onze groep groeit, en hierdoor hebben we steeds minder tijd voor de stiel van ons hart. Gelukkig kunnen we terugvallen op onze sterke vrouwen, die op de boerderij de shit helpen oplossen.” (TP)