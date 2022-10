Landbouwers in Lo en Alveringem hebben schade door grote hagelbollen tijdens onweer

Het onweer dat zondagavond over de regio trok heeft her en der voor schade gezorgd bij landbouwers. Vooral in Lo-Reninge en Alveringem zorgden enorme hagelbollen voor wat schade aan gebouwen. “In een dertigtal lichtstraten boven mijn loodsen zitten flinke gaten. Nooit eerder hoorde ik zo’n enorm geraas van een onweer”, zegt schepen van Landbouw Johan Matthys van Lo-Reninge.

Het ging om een krachtig onweer die zondagavond rond 19 uur over de contreien trok. De zogenaamde supercel leverde overal fel onweer en hevige bliksemontladingen op maar niet overal ging dat ook gepaard met felle hagelbuien. Dat was wel het geval in onder meer Lo-Reninge en Alveringem. Daar vielen hagelbollen tussen 2 en 3 centimeter groot uit de lucht en die zorgden her en der voor schade, zeker bij landbouwers. “Ook mijn loodsen werden geraakt”, zegt schepen van Landbouw Johan Matthys uit de Rabbelaresteenweg in Lo-Reninge.

“Op het moment dat het onweer overtrok was ik bezig met de koeien in de stal. Opeens weerklonk een donderend geraas en dit voor zo’n kwartier lang. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt, het lawaai was oorverdovend. Die enorme hagelbollen vlogen door de lichtdoorlatende platen op het dak. Zeker 30 platen zijn beschadigd wat een kost van zo’n 1.500 euro met zich meebrengt. Gelukkig bleef het bij materiële schade. Ik ben zelf ook bij de schattingscommissie en meldingen van schade aan gewassen kreeg ik niet. Er staan momenteel ook weinig gewassen op de velden.” Wie schade heeft door de hagelbollen kan terecht bij de brandverzekering. (JH)