Landbouwers houden in Izegem stil protest tegen stikstofakkoord

Vijf kruisen op de Korenmarkt staan symbool voor het stil protest van lokale landbouwers tegen het stikstofakkoord en het mestactieplan. Ze werden dinsdagavond op de Korenmarkt vlak bij het stadhuis van Izegem geplaatst.

De landbouwers volgen daarmee het voorbeeld van hun collega’s uit de Westhoek, die eerder al ‘boerenkerkhoven’ op het platteland plaatsten. De sector maakt zich dan ook grote zorgen over de toekomst. Zo was er vorige week in Roeselare nog een symbolische actie met boterhammen toen landbouwminister in Roeselare de Vlaamse Voedseltop bijwoonde. “Ook wij wilden met een stil protest in Izegem aantonen dat we tegen de huidige gang van zaken inzake het landbouwbeleid zijn”, zegt landbouwer Christophe Decaigny. “Daarom hebben we vijf kruisen in het centrum van de stad geplaatst. We keren als landbouwers dan ook de Vlaamse regering onze rug toe.”