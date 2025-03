Landbouwers Filip en Nadine uit Diksmuide wekken voor 70 gezinnen groene stroom op uit… koeienmest

Dankzij Filip en Nadine Dournez-Blanckaert van de Kasteelhoeve in Diksmuide kunnen 70 huishoudens in België een jaar lang genieten van lokale, duurzame, groene stroom.

Filip kwam in 1992 in het familiebedrijf dat gestart is in 1919 door zijn overgrootvader, een bedrijf dat nu 300 koeien telt .“Het idee om energie te produceren uit de reststromen fascineerde me enorm, en daarop investeerden we in een biogasinstallatie, waarmee we nu koken op groene bio-energie, opgewekt uit onze koeienmest. Bovendien zijn onze stallen aangesloten op een warmtenet dat we volledig benutten”, vertelt Filip. “Jaren geleden al raakte ik in de ban van het idee om energie op te wekken uit reststromen. Ik had een reportage gezien over hoe men in India koeienmest gebruikte om het eten te bereiden en dat zette mij aan het denken.”

Groene energie delen

Filip en Nadine vinden lokale verankering belangrijk en daarom sloten ze zich aan bij Bolt als verdeler van hun groene energie. Bolt zet in op streekstroom, waarbij elke energieafnemer precies weet waar zijn energie vandaan komt. “Wanneer niet alle geproduceerde stroom wordt gebruikt door ons melkveebedrijf, belandt die op het elektriciteitsnet, zodat deze overtollige groene stroom beschikbaar is voor andere huishoudens in België via Bolt”, legt Filip uit. “We sloten aan bij Bolt om onze overtollige energie aan te bieden aan de lokale gemeenschap, want lokale betrokkenheid is voor ons heel belangrijk.”

Groene transitie

Bolt is het allereerste energieplatform voor lokale groene stroom in België. Via Bolt kunnen consumenten zelf een groene energie-opwekker in hun buurt kiezen. Zo hoopt Bolt de transitie naar groene energie in België te versnellen. Bolt werd in 2019 opgericht door Pieterjan Verhaeghen en Rens Van Haute. Vandaag verkopen meer dan 228 lokale energie-opwekkers hun zonne-, wind-, water- of bio- energie aan meer dan 108.000 mensen die heel bewust voor groene streekstroom kiezen. “Wij zijn ervan overtuigd dat we een versnelling teweeg kunnen brengen als iedereen duurzame energie begint op te wekken. Samen kunnen we het verschil maken”, aldus Pieterjan Verhaeghen.