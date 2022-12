Landbouwers en ondernemers voeren actie in Staden: “Zware maatregelen treffen gezinnen met kinderen”

Na eerdere acties in onder meer de Westhoek en Moorslede trokken woensdagnacht zo’n 15 Stadense boeren er in de vrieskou op uit om her en daar kruisen te planten. Dat doen ze uit onvrede met de recente maatregelen die veel landbouwers het leven zuur maken. “Het stopt maar niet. We durven niets starten want het jaar nadien kan de wetgeving compleet veranderen.”

Dat het vroor dat het kraakt, hield de landbouwers en agrarische ondernemers niet tegen. Vanaf 23 uur trokken een 15-tal bevriende Stadenaars op pad om de actie van de collega’s uit de regio voort te zetten. Langs vijf invalswegen en voor het gemeentehuis werden de ondertussen gekende kruisen geplaatst.

“We keren bewust onze rug naar de regering, zonder mensen te hinderen of organisaties te koeioneren”

“We komen op tegen de strenge normen die men ons wil opleggen”, klinkt het bij de land- en tuinbouwers, die net zoals hun streekgenoten anoniem actie voeren. “We keren bewust onze rug naar de regering, zonder mensen te hinderen of organisaties te koeioneren.”

“Het stikstofbeleid, het mestactieplan, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB),… De toekomst van de landbouw komt serieus in het gedrang. Telkens komt er een nieuwe wet die ons de moed in de schoenen doet zinken. Wat is het volgende? De zekerheid is compleet verdwenen. Wij durven niets meer op te starten want het jaar nadien kan de wetgeving veranderen.”

Machteloos

In het nieuwe mestactieplan van minister Zuhal Demir (N-VA) zou geen enkele landbouwer nog gewassen mogen aanplanten op minder dan zes meter van een waterloop of gracht. “Je moet dat eens bij mensen thuis proberen, zes meter minder tuin waarvoor men betaald heeft. Als boeren staan wij machteloos. Kans op inspraak is er nooit.”

Toekomst voor sector én kroost

Bij de actievoerders zitten niet enkel landbouwers. “Er zijn heel wat agrarische ondernemers die afhankelijk zijn van de sector, zoals afnemers, bedrijven die stallen bouwen of zaaigoed kweken. Bovendien telt onze groep heel wat vrouwen. Ook wij willen sterk opkomen tegen de strenge normen, de vrouw mag wel eens in de picture staan. Iedereen is betrokken, het gezin hangt namelijk vast aan het bedrijf en omgekeerd. Wij zijn allemaal landbouwers tussen de 25 en 40 jaar met jonge kinderen. Wij willen een toekomst voor onze sector en onze kroost. Wat op politiek vlak beslist wordt, heeft een enorme impact op ons leven.”