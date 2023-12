Landbouwer Stijn schenkt extra aandacht aan de bodem: “Eerst nadenken vooraleer ik op tractor spring”

Vandaag, dinsdag 5 december, is het Wereldbodemdag, een hoogdag voor de Ledegemse landbouwer Stijn DeWulf die volop inzet op het beschermen van zijn bodem met duurzame initiatieven. “De bodem is de basis van alles. We moeten die ‘soigneren’. Als landbouwer is het belangrijk dat we goed nadenken vooraleer we op onze tractor springen”, aldus Stijn.

De Verenigde Naties riepen de Wereldbodemdag, 5 december, in het leven om extra aandacht te vestigen op het belang van een gezonde bodem en duurzaam bodembeheer. Ledegemnaar Stijn DeWulf draagt die gedachte al enkele jaren hoog in het vaandel. De 37-jarige Stijn is sinds 2009 aan de slag als landbouwer en nam in 2013 het gemengd landbouwbedrijf van zijn ouders langs de Kortwagenstraat in Ledegem over. Samen met zijn vrouw teelt er onder andere aardappelen, wortelen, uien en bieten. Daarnaast heeft Stijn ook eenhonderdtwintigtalrunderen. “Ik streef ernaar om het landbouwbedrijf zo duurzaam mogelijk te runnen. Daarbij schenk ik extra veel aandacht aan de bodem. Dat is voor mij de basis van alles. Als landbouwer moeten we die erg goed soigneren”, aldus Stijn die over zo’n 100 hectare grond beschikt.

Niet meer ploegen

Stijn maakt momenteel deel uit van een studiegroep vanuit Inagro, het onderzoeks-en kenniscentrum voor landbouw in Beitem. De studiegroep onderzoekt hoe landbouwers de bodem van hun gronden kunnen verbeteren. Inmiddels zette Stijn zelf al verschillende stappen. “In 2017 besliste ik om op bepaalde percelen niet meer te ploegen, iets wat ik het voorbije jaar helemaal niet meer deed. Door te ploegen worden de grondlagen verstoord en dat terwijl er in de bovenste gedeelte net het meest bodemleven zit.” Stijn koos er ook voor om geen enkel veld meer braak te laten liggen. Velden waaropgeen teelt staat werden ingezaaid met groenbedekkers. “Die mengsels zorgen ervoor dat zowel bovengronds als ondergronds de biodiversiteit vergroot. Ik merk nu al dat er veel meer regenwormen en goede bacteriën en schimmels aanwezig zijn in mijn grond. Die zouden er misschien niet meer zijn moest ik terug volop gaan ploegen. Een aardkluit valt ook veel gemakkelijker open dan vroeger. Dat duidt erop dat het gezonde grond is.”

Kunstmest afbouwen

Waar mogelijk probeert de Ledegemse landbouwer ook teelten te gaan combineren. Zo staat er momenteel wintergerst en wintererwten op hetzelfde perceel. “Het is belangrijk dat de teelten goed uitgekozen worden, maar ik merk wel dat die elkaar gaan versterken. Door de concurrentie gaan ze sneller gaan groeienen is de grond sneller bedekt, wat ook voor een gunstig effect zorgt naar onkruidbeheersing.” Daarnaast kiest Stijn ook voor vlinderbloemigen. Deze groenbemesters zorgen ervoor dat Stijn minder kunstmest gebruikt. “Door de mest van mijn dieren en de vlinderbloemigen ga ik mee de strijd aan tegen het stikstofprobleem. Het is mijn bedoeling om in de toekomst het gebruik van kunstmest verder af te bouwen.”

Winst uit minder

Stijn merkt dat zijn investeringen in een duurzame bodem ook een positief effect hebben op zijn facturen. “Ik geef minder geld uit aan brandstof en kunstmest. In vergelijking met vroeger spring ik niet meer zomaar op mijn tractor om het veld te bewerken. Ik denk meer na over de bodem. Ja, soms moet ik durven wachten, maar ik ben er van overtuigd dat mijn aanpak loont. De bodem kan op deze manier telkens goed herstellen en is dankzij de groenbedekkers klimaatbestendig want dezer dagen erg belangrijk is. Op een dergelijke manier kan ik nog jaren mijn job als landbouwer met hart en ziel beoefenen.”