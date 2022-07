Landbouwer Luc Nuyten is speelbal van Menen-West: “Mijn leven staat al 20 jaar stil”

Al bijna twee decennia lang is het geplande bedrijventerrein Menen-Wervik, beter gekend als Menen-West, voorwerp van een niet aflatende strijd van de omwonenden tegen de provincie. Landbouwer Luc Nuytten (68), die in de gewraakte zone boert, voelt zich onder al dat gebakkelei een weerloze speelbal. “We willen weten waar we aan toe zijn. We kunnen nu niet vooruit, noch achteruit”, betreurt hij de aanslepende impasse.

De provincie West-Vlaanderen ijvert voor industrie, terwijl de wijkraad Alerte Koekuit liever een bos ziet op de 70 hectare open ruimte, begrensd door de N58, de Ringlaan, de Hogeweg, de Bloemenwijk en de Ieperstraat. De wijkraad slaagde er zelfs in om het PRUP in 2014 nietig te laten verklaren. Bijgewerkte plannen en informatievergaderingen konden ook geen soelaas brengen. Integendeel, enkele maanden geleden diende de wijkraad opnieuw een verzoek tot vernietiging in bij de Raad van State.

Enkel de WVI (West-Vlaamse Intercommunale) heeft een stukje van mijn grond gekocht. Maar sindsdien ligt alles stil omdat de Alerte Koekuit alles blokkeert – Landbouwer Luc

Luc Nuytten runt samen met zijn vrouw Annie Lampaert (64) sinds 1977 een landbouwbedrijf in de Veldstraat. Op 9 hectare weides grazen zijn melkkoeien er tot tegen de tuinen van de huizen in de Bloemenwijk. Maar de boerderij zelf heeft duidelijk zijn beste tijd gehad. De slechte staat van de gebouwen is een haast onvermijdelijk gevolg van bijna 20 jaar lang leven in onzekerheid. Vooral de stal die aan het woonhuis paalt, baart Luc ernstige zorgen. “Het dak is rot en staat op instorten. Ook van een achterliggende loods is een stuk van het dak weggewaaid.”

Alerte Koekuit

“Al sinds 2004 zijn ze hier aan het meten voor Menen-West. Ik had destijds plannen om een nieuwe hangar te bouwen, maar die hebben we opgeborgen. ‘Boer, tegen 2009 moet je hier buiten zijn. Zo niet, dan drágen we je naar buiten’, zeiden ze me. Dus hebben we ons beperkt tot de hoogstnodige kosten. Anno 2022 zitten we hier nog. Als het dossier nog even blijft aanslepen, gaan we hier nog dood ook.”

Als we morgen uitgekeerd worden, zijn we hier direct weg – Landbouwer Luc

Luc weerlegt het verhaal dat alle gronden van Menen-West al lang opgekocht zijn door industriëlen. “Ik heb alleszins nog niets ontvangen. Er zijn al veel gronden verkocht, maar niet de mijne. Want die liggen aan de ‘slechte’ kant van Menen-West, dichtbij de huizen. Enkel de WVI (West-Vlaamse Intercommunale) heeft een stukje van mijn grond gekocht. Maar sindsdien ligt alles stil omdat de Alerte Koekuit alles blokkeert.”

Het verouderde landbouwbedrijf van boer Luc Nuyten; © CB

Het lot van de boer

Dat de wijkraad opnieuw naar de Raad van State gestapt is, maakt Luc moedeloos. “Die procedure kan twee tot drie jaar duren, tegen dan ben ik 70 jaar. Om het lot van de boer bekommeren mensen zich niet. Wat moet ik doen? Moet ik nog zwaar investeren om dan toch te vertrekken? Ons leven staat stil, we kunnen niet vooruit, noch achteruit.”

“Ik wenste dat er nooit sprake was geweest van een bedrijventerrein. Want we hebben hier altijd graag gewoond. Wat ik nu wil, is dat we eindelijk weten waar we aan toe zijn. Als we morgen uitgekeerd worden, zijn we hier direct weg.”

(Carlos Berghman)