Landbouwer Daan (29) heeft bijzonder en belangrijk bijberoep: “Ik geef pedicure aan 8.000 koeien”

Daan is landbouwer en heeft een gezin in Houthulst. Druk genoeg, denk je dan. Niet voor Daan. Hij doet – in bijberoep – pedicure bij ongeveer 8.000 koeien. “Het is een veelgevraagde dienst.” En geen luxe: “Een koe met klauwproblemen kan kreupel worden, en produceert minder melk.”

Landbouwer Daan Latré (29) is getrouwd met Lieke Deconinck; samen hebben ze twee kindjes, Ties en Bo. “Vanaf mijn zestien jaar volgde ik een cursus in Roeselare”, vertelt Daan over zijn apart bijberoep. “Ik had daarover al iets geleerd tijdens mijn opleiding in de landbouwschool, waar ik dan een graduaat landbouw haalde. Daarna heb ik nog een cursus gevolgd, de beroepsopleiding Agro bedrijfshulp, en daarna ging ik een jaar lang om de drie weken naar Friesland. Ik slaagde met onderscheiding voor het examen. Dan heb ik vijf jaar bedrijfshulp gevolgd, en in 2019 heb ik het landbouwbedrijf van mijn vader overgenomen. En op vraag van de klanten doe ik nu nog drie à vier dagen runderpedicure of klauwverzorging.”

90% melkvee

“Per jaar verzorg ik zo de pedicure van een 8.000 koeien, in de meer dan ruime omgeving, tot zelfs Zomergem en Deinze. Eigenlijk is het een veelgevraagde dienst en zouden er best wel nog een paar runderpedicures-klauwverzorgers bij mogen komen. Na 15 oktober en tot 1 april worden de koeien non-stop op stal verzorgd. Na 15 oktober moet alles ingezaaid zijn, waardoor de boer niet zoveel tijd meer op het veld moet werken. Het is dan het ideale moment om alles op orde te zetten bij de koeien, waarvan er 10% vleesvee en 90% melkvee moet verzorgd worden.”

Daan legt uit waarom wat hij doet zo belangrijk is: “Goede benen en sterke klauwen zijn de basis voor het goed functioneren van koeien. Kreupelheid bij koeien heeft een negatief effect op de voeropname, melkgift, vruchtbaarheid, levensduur en het welzijn van de koeien.”

“Een koe zonder klauwproblemen produceert meer”

“Klauwaandoeningen zijn te onderscheiden in infectieuze en niet-infectieuze aandoeningen. Wanneer men weet met welke klauwaandoening men te maken heeft, kan die gerichter aangepakt worden.”

“Bij de niet-infectieuze klauwaandoeningen spelen zaken zoals het rantsoen, de belasting – het staan en draaien – én de klauwen zelf een rol. Het is dus van belang de klauwen opnieuw in model te brengen, ze weer effen te maken door overtollig en los hoorn te verwijderen, en door indien nodig een blokje te plaatsen op de klauw, zodanig dat de zieke klauw ontlast wordt en kan herstellen. Dat kan, naargelang de ernst van de aandoening, zes tot vijftien weken kan duren.”

“Bij de infectieuze aandoeningen gaat het eigenlijk altijd om problemen met de huid die geïnfecteerd raakt met bacteriën, en niet zozeer met de klauw zelf. Die behandeling moet zo snel mogelijk gebeuren. Zoolzweren, bijvoorbeeld, waarbij een gat in de zool ontstaat, zijn een pijnlijke aandoening waardoor de koe gaat mank lopen.”

Preventie essentieel

“Preventief werken is dus heel belangrijk. De meeste landbouwers zijn zich daarvan goed bewust en laten de klauwen van hun koeien om de zes maanden nakijken, en grijpen in bij de minste onraad”, zegt Daan. “Wanneer het om gezonde koeien gaat, kunnen we er tot achttien per uur behandelen. Zijn het koeien met ernstige verwondingen, dan doe je er misschien maar tien per uur. Ik doe er meestal zeventig à tachtig per dag. Als er meer moeten behandeld worden, neem ik een collega mee.”

Om dit beroep te kunnen uitoefenen heeft Daan speciale materialen nodig. “Een hydraulische box, verschillende soorten speciale messen, slijpschijf met toebehoren, blokjes, lijm, wattenverband, pasta’s, sprays en dergelijke – waarbij je natuurlijk ook moet beschikken over een gedegen kennis van de verschillende aandoeningen, infecties, voedingsproblemen en zeker ook van de anatomie van de klauw. Ja, ’t is een hele boterham, maar de runderen – en dus de landbouwers – plukken er de vruchten van. Een koe die geen klauwproblemen heeft produceert meer.”