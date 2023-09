Landbouw aan zee lokt opnieuw twee dagen lang veel volk naar Middelkerke

Traditioneel sluit het zomerseizoen in Middelkerke af met het Landbouwweekend, dat intussen al meer dan twintig jaar bestaat. Je kon er vorig weekend opnieuw twee dagen lang op de koppen lopen en genieten van zowat alles wat onze landbouwers in petto hebben, gedemonstreerd over tientallen standjes waar hun producten te proeven en te koop waren. Op de wandelzeedijk, momenteel in volle renovatie, konden belangstellenden de weelde aan hoeveproducten ontdekken, van kazen en hespen en worst tot honing. Op de zonnige terrassen konden ze een goed glas drinken. En op het Epernayplein serveerde Belgovino uitsluitend Belgische wijnen. De bezoekers lieten het zich allemaal smaken. Op de foto links staat de familie Luyssen, met Michel, Evelyne en Hannelore, geflankeerd door Daniël Warlop. Ze zijn getrouw present op het Landbouwweekend met groenten en pannenkoeken, met Magda Renty aan het fornuis. Dat alles ten voordele van Cross to Romania, dat al jaren steun biedt aan de minderbedeelden in Roemenië. Op de foto rechts ontfermen de kunstenaars in spe Elena, Quinten en Elise, onder het toeziend oog van Inge, zich in het knutselhoekje over de inkleuring van grazende koeien. Ook voor hen kon het Landbouwweekend in elk geval niet stuk. (GK/foto’s LC)