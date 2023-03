Lammetjesdag op Hoeve Paepehof: “Schaapjes en kunst bewonderen”

Sinds de eerste editie in 2011 is de jaarlijkse Lammetjesdag, op de tweede zondag van maart, in Hoeve Paepehof in Adinkerke een traditie geworden. Wat ooit begon als een klein evenement, om collega’s te laten kijken naar de bevallen schaapjes, is uitgegroeid tot een publiekstrekker in de wijde regio.

“Het concept blijft wat het was: een evenement voor groot en klein, van pasgeboren lammetjes kijken tot knutselen en ravotten”, zegt initiatiefnemer Andy Vandenbon. “Dit jaar starten we al op vrijdag 10 maart met een heus ribbetjesfestijn, gevolgd door een karaoke in een van de twee tenten die worden neergepoot voor Lammetjesdag. Inschrijven is verplicht via overschrijving op rekeningnummer BE37 1096 6737 8328 van de vzw met vermelding van het aantal personen en wat je wil eten: onze gekende ribbetjes à volonté met pellepatatjes, een veggiemenu voor de volwassenen, ribbetjes of frikandel met frietjes voor de kinderen. De sfeermakers kunnen daarna de longen uit hun lijf zingen tijdens de karaoke voor groot en klein.”

Workshops

“Op zondag 12 maart is het dan Lammetjesdag, met een 30-tal standhouders. Er zijn ook workshops voor de kleinsten. Onze toppers zijn natuurlijk de pasgeboren lammetjes. Er is een demonstratie van de herder die toont hoe hij zijn schapen drijft, schapenboer Filip en zijn boerin Riet geven tekst en uitleg. Aan de hand van didactisch materiaal vertellen zij alles over het houden van schapen. De spinsters verwerken de wol van de scheerder tot draad en breien er truien mee. Lammetjesdag is ook een artiestendag. Een 25-tal kunstenaars, schilders en beeldhouwers stellen hun werk tentoon en te koop, en je kan ze ook aan de slag zien. Jong talent in spe mag hier en daar ook zelf experimenteren met het penseel. Nieuw dit jaar is de kinderrommelmarkt op zondag. Inschrijven is verplicht via info@hoevepaepehof.be met vermelding kinderrommelmarkt. Volgend jaar verplaatsen we de kinderrommelmarkt naar zaterdag. Zo wordt Lammetjesdag een driedaagse.” Je kan Andy aan het werk zien terwijl hij pannenkoeken bakt in zijn bakatelier. Bezoekers kunnen ook smullen van barbecueworsten, ribbetjes, spaghetti, croques, popcorn, suikerspin, verse wafels en pannenkoeken. De volledige opbrengst van Lammetjesdag gaat naar de vzw Paepehof, die instaat voor het onderhoud van de dieren. Kandidaat standhouders kunnen zich nog aanmelden voor een gratis stand op het terrein van Lammetjesdag. Reserveren is verplicht en kan via 0477 41 56 56. Op vrijdag 10 maart is er het ribbetjesfestijn met karaoke vanaf 18.30 uur. Op zondag 12 maart de Lammetjesdag en artiestenmarkt van 10.30 tot 17 uur. De toegang is gratis. De locatie is Hoeve Paepehof, Veldstraat (aan het voetbalterrein) in Adinkerke. (Myriam Van den Putte)