Kortrijkse landbouwer Michiel Vercruysse kweekt 283 kilogram zware pompoen

De Kortrijkse landbouwer Michiel Vercruysse (32) heeft op een pompoenwedstrijd de hoofdprijs weggekaapt met een exemplaar van 283 kilogram. Michiel is niet aan zijn proefstuk toe, want in het verleden kweekte hij al een pompoen die meer dan 460 kilogram woog.

In Sint-Denijs, een deelgemeente van Zwevegem, stond vorige zondag een speciaal evenement op het programma. Het waren Ferm, Landelijke Gilde en Samana die de handen in elkaar sloegen en een pompoenenwedstrijd op poten zetten. Na de weging bleken de 32-jarige Kortrijkzaan Michiel, woonachtig in Morinnegoed bij de Lange Munte, en zijn broer Edwaard (31) de winnaars. Ze kweekten een gigant van zo’n 283 kilogram.

“Toch was ik niet helemaal tevreden eigenlijk”, geeft Michiel toe. “In het verleden kweekte ik al een pompoen van 460 kilogram, maar omdat ik nu voltijds landbouwer ben, heb ik geen tijd meer om er voldoende aandacht aan te schenken.”

Michiel studeerde Agro- en Biotechnologie aan de Kortrijkse hogeschool Vives. Sinds 5 jaar is hij voltijds landbouwer. “Ik doe het graag. Eigenlijk is het zowat als een voetballer: geld verdienen met je hobby (lacht). Ik doe af en toe aan zo’n wedstrijden mee, puur voor de eer. Hoe ik zo’n grote pompoen opkweek? Goh, ik ga je niet alles vertellen, maar ik kan wel dit zeggen: je hebt een goeie bodem nodig, een grond met een grote doorlaatbaarheid, bemesting met voldoende kalium en stikstof én regelmatige bewatering.”

Meer dan 500

Michiel wist eigenlijk al dat hij ging winnen, want een week eerder stond er in Zwevegem een gelijkaardige wedstrijd op het programma, in de Kreupel. Daar troefde hij zijn concullega’s ook met sprekend gemak af. “In Sint-Denijs ging het dan nog tussen de zelfde twee pompoenen.”

Door corona was er iets minder animo dan normaal. “Ik denk dat het volgend jaar drukker zal zijn. Zelf ben ik van plan dan eens écht mijn best te doen. Ik ga in 2023 voor een pompoen van meer dan 500 kilogram. Onze pastinaak van 2 kilogram en aardappel van 1,7 kilogram won trouwens ook. Wat de prijs was? Een aantal streekproducten en wat wijn. Maar eigenlijk deed ik het voor de eer hoor”, besluit MIchiel.

