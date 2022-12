Kortemark Schittert met tractorparade op vrijdagavond 23 december

Voor het eerst organiseert Gemeente Kortemark, in samenwerking met de landbouwraad, een tractorparade in kerstsfeer. Op vrijdagavond 23 december trekken tientallen sfeervol verlichte tractoren, onder begeleiding van de politie, door de dorpskernen van de gemeente.

Het zijn geen eenvoudige tijden voor onze land- en tuinbouwers. Strenge wetgeving, dure investeringen, onzekere oogsten, concurrentie uit het buitenland, hoge energiekosten en ga zo maar door: de boer ploegt wel voort, maar loon naar werken blijft soms uit.

Hart onder de riem

“Als landelijke gemeente steekt Kortemark de plaatselijke boeren dan ook graag een hart onder de riem”, aldus burgemeester en schepen van landbouw Karolien Damman. “Samen met de landbouwraad werkten onze diensten Vrije Tijd en Landbouw daarom ‘Kortemark Schittert’ uit. Naast de hoevekalender voor 2023, die elke inwoner van onze gemeente in de bus krijgt, is dit een tweede initiatief dat onze lokale landbouwers in deze periode van het jaar in de spotlights zet.”

“We willen de lokale landbouwers in de spotlights zetten”

Het enthousiasme bij de plaatselijke landbouwers was meteen groot. Zo zullen er op 23 december enkele tientallen landbouwvoertuigen aan de start van de rondrit verschijnen. “Het wordt voor de deelnemers een behoorlijke klus om hun machine te versieren én te zorgen dat die verlichting het ook een hele rit doorheen alle deelgemeentes volhoudt”, weet burgemeester Damman. “Maar ik ben ervan overtuigd dat het voor elk van hen een erezaak wordt om zo goed mogelijk bij te dragen aan de kerstsfeer én tegelijk de prijs van mooist versierde tractor te winnen! De winnaar ontvangt voor 100 euro aan Kortemarkbonnen, voor de tweede en derde zijn er respectievelijk nog voor 50 en 30 euro aan dergelijke bonnen te winnen.”

Parcours

De karavaan komt, onder begeleiding van de politie, vanuit de Lichterveldestraat het centrum van Kortemark binnengereden. De stoet trekt over de Markt, maakt de lus via de Stationsstraat, het Stationsplein en de Nieuwstraat en dwarst vervolgens een tweede keer de Markt. Daarna gaat het richting Handzame, Edewalle, Werken en Zarren. Daar dwarsen zede Staatsbaan en volgen de Stadenstraat tot aan het kruispunt met de Amersveldestraat. De langste straat van de gemeente vormt vervolgens het decor voor Kortemark Schittert tot aan de Staatsbaan, dus ook overheen de wijk Huilaert.

Drank- en eetkraampjes

Een klein stukje Staatsbaan brengt de hele colonne tot aan de verkeerslichten, waar de Hoogledestraat wordt ingedraaid richting Hooglede. De tractoren maken nog een laatste ritje langs de Ieperstraat doorheen Elle, waar de parade eindigt. Alle tractoren verzamelen nadien in de Lichterveldestraat ter hoogte van de Tuinwijk. Nabij de ingang naar de Krekemeersen vind je dan drank- en eetkraampjes van de lokale landbouwverenigingen.

Veilig verkeer

Het is onmogelijk om tot op de minuut te voorspellen wanneer de kerstparade doorheen de verschillende dorpskernen zal rijden. Voorzien is dat de parade om 18 uur start in Kortemark en omstreeks 19,35 uur eindigt op Elle.

De lokale politie zorgt dat alles in veilige omstandigheden kan verlopen. De karavaan mag sowieso niet worden onderbroken door andere weggebruikers. “Komen er kinderen met je mee, laat ze dan flink met jou meegenieten vanop het voetpad of de kant van de weg. Veiligheid voor alles”, roept de burgemeester nog op.