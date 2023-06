Koppel begon met een vierkante meter moestuin, intussen is ‘Boer Hanssens’ zowel bloemist als brouwer

Wat deed jij toen je verveelde in de coronaperiode? Simon Hanssens en Marthe Vanhauwaert uit Wevelgem begonnen te moestuinieren. En dat liep lichtjes uit de hand. De ludieke bezigheid is intussen een druk bijberoep geworden. Als ‘Boer Hanssens’ bieden ze intussen bloemen, toebehoren én bier aan.

Verschillende vormen kaarsen in keramieken potjes en schaaltjes staan naast een vaasje droogbloemen. Vanuit het raam kijk je uit op een oase van groen. Op tafel wordt intussen een houten kruiwagentje gezet, gevuld met zes biertjes in een hippe fles. Bezige bijtjes daar bij Boer Hanssens.

Boer Hanssens, dat is Simon Hanssens (30) en zijn vriendin Marthe Vanhauwaert (26) uit Wevelgem. Boer Hanssens, dat is ook een uit de hand gelopen middel tegen de coronaverveling. “Tijdens de eerste golf in 2020 hadden we veel vrije tijd. We kochten een serre en begonnen komkommers, paprika’s en tomaten te kweken. Daarna zaaiden we op een vierkante meter vol bloemen”, vertelt het koppel.

Ze koppelden hun tuinavonturen met een ludieke Facebookpagina. “Een race met klimplanten, de honderdste volger die een krop sla kreeg, zo van die grapjes”, legt Simon uit. “De bloemen zetten we hier op tafel of we maakten er een boeketje van om te schenken, tot ook vrienden en familie er begonnen naar te vragen. En toen werd het serieus.”

Bij de oma

Toen hun eigen tuin in de Nachtegaalstraat te klein werd, konden ze ook terecht bij de oom en oma iets verderop. Zo groeide Boer Hanssens uit tot een echt bedrijfje. En dat gaat verder dan boeketjes. “Van A tot Z een trouwfeest inrichten bijvoorbeeld. Corsages of bruidsboeketten, maar ook plafonddecoraties en kaarsenhouders – die we ook zelf begonnen te maken.”

Met hun bijberoep – Marthe is leerkracht, Simon projectmanager in de IT – proberen ze in te spelen op de speciale dagen. Denk moederdag, Valentijn, maar ook vaderdag. “Aangezien we zelf vaak bier geven als geschenk, leek ons dat wel geschikt. We gingen aan het experimenteren met lokale brouwerij Le Chasseur en werkten een recept uit.”

Het resultaat is een zomers fris blond bier van 7,4 procent met de naam Papaver. “Dat was het eerste zakje zaad dat we ooit kochten én er is de link met papa. Maar de papaver, die giftig is, zit er voor alle duidelijkheid niet in”, aldus Simon. “Misschien dat we later nog een biertje brouwen met een bloem in, maar dat kan enkel als dat een meerwaarde vormt. We doen het niet voor de show. Wel staat de aanleg van een eigen hoppeveld op de planning, daarmee willen we op termijn ook een biertje brouwen. Lokaal en handgemaakt, zoals ook onze andere producten.”

Landbouwersfamilie

Het begon dan wel als een grap, toch is het niet verwonderlijk dat vooral Simon liefde voor het land koestert. “Ik stam uit een familie van landbouwers. Mijn vader groeide op op een boerderij en ook mijn moeder komt uit een boerenfamilie. Mijn vrienden weten dat ook, op mijn verjaardag krijg ik vaak minitractoren. Een echte tractor blijft dan ook een droom.”

En er zijn nog dromen. “Deze zomer houden we al een vijftal workshops, maar we hopen ooit een pluktuin te kunnen uitbaten. Daarvoor ontbreekt ons voorlopig nog de plaats en de tijd – het blijft onze hobby. Een die we ontzettend graag doen. Anders ga je je niet bezighouden om 2.000 plantjes van zaadje tot afgewerkt product onder handen te nemen.” (JD)