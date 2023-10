Koen de pompoen weegt 423 kg

De pompoen van Maarten Masschelin (26) uit Zillebeke weegt 423 kg. Klanten van Hoeve Siam in Zillebeke mochten een gok wagen naar het gewicht. De winnaars mochten een mooi gevulde fruitmand mee naar huis nemen.

Maarten Masschelin uit Zillebeke kweekte een kolos van een pompoen. De tuinman wou met zijn groente deelnemen aan het Belgisch kampioenschap, maar kreeg Koen de pompoen niet meer in zijn bestelwagen geladen. De pompoen ging dan maar richting Hoeve Siam in Zillebeke, waar iedereen het gewicht mocht raden. Er kwamen drie winnaars uit de bus: Madelon Vanhee, Thijs Wyffels en Lien Gesquière. “Ze deden een wilde gok en het was er recht op”, klinkt het. “Het gewicht heeft ons overdonderd, want het was véél boven de honderd!”

“Ik ben dan wel niet op het Belgisch kampioenschap geraakt met mijn pompoen, maar volgens de statistieken zou ik als 20ste hebben geëindigd, van de 38”, meldt Maarten nog op zijn Facebookpagina.