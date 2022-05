Knokke-Heist zet hoevewinkels in de kijker

Tijdens de Week van de Korte Keten van 14 tot en 22 mei zet Knokke-Heist de hoevewinkels in de kijker. Korte keten is een manier van verkopen waarbij er een rechtstreekse band is tussen producent en consument. Op die manier kan de landbouwer zijn prijs, de productiemethode en het aanbod zelf bepalen.

Met zo’n transparant systeem is hij/zij niet enkel een ambassadeur voor zijn product maar voor de hele korte keten. Als consument krijg je in ruil verse en kwaliteitsvolle producten recht van bij de boer, zonder veel voedselkilometers of verpakkingsafval. En bovendien ondersteun je zo de lokale economie!

Win een Knokke-Heists hoevepakket

Ga langs bij ten minste drie deelnemende hoevewinkels, koop er lokale producten en maak kans op een van de vijf hoevepakketten. Meer informatie en de 11 deelnemende hoevewinkels vind je op de website https://www.knokke-heist.be/korte-keten

Gratis rondleiding Polderveld

En er is meer! Op 14 en 21 mei, telkens van 11 tot 12 uur organiseert CSA bio-boerderij Het Polderveld een gratis rondleiding. Schrijf je snel in want de plaatsen zijn beperkt tot 20 personen per sessie. Aangepast schoeisel voorzien, is aangeraden! Inschrijven via: sylvia.degroote@knokke-heist.be