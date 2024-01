Klimop.Award is voor bioveeteler Hierford: “Dieren krijgen hier tijd om te groeien”

Op zondag 21 januari werd voor de 16e keer de Klimop.Award uitgereikt. Dit initiatief van Natuur.koepel belicht elk jaar een organisatie die een vooruitstrevende rol speelt op vlak van natuur en milieu in de regio. De winnaar van deze editie werd de bioveeteler Johan Christiaens van het Kortrijkse Hierford.

‘Biologisch en van hier’, zo promoot Johan Christiaens, die eerder ook al de BioVLAM 2023 won, zijn rundsvlees van het Hereford-ras. “Mijn ouders hadden in Rollegem een klassiek vleesveebedrijf”, vertelt Johan. “Hoewel zij hun dieren met de grootste zorg omringden, had ik het gevoel dat hun werk onvoldoende werd gewaardeerd. Want eens de handelaar de dieren had opgeladen op de veewagen, leken al hun goede zorgen vergeefse moeite.”

Ecologische begrazing

Daarom besloot hij om het zelf anders aan te pakken en schakelde ruim vijf jaar geleden om naar een biologisch vleesveebedrijf. “Het vlees verkopen we ter plaatse op de boerderij via pakketten op vaste afhaalmomenten”, vervolgt Johan. “Het voeder voor de dieren kweken we zelf, de dieren krijgen de tijd om te groeien op een natuurlijke manier en geneesmiddelen worden beperkt tot een absoluut minimum.”

Hereford is een sterk en zelfredzaam ras. Allemaal aspecten die belangrijk zijn voor het dierenwelzijn. Ook ecologische begrazing maakt een belangrijk deel uit van de bedrijfsvoering. De koeien van Johan zijn dan ook te vinden in natuurgebieden in de regio, onder meer bij ’t Schrijverke in Marke van Natuurpunt Kortrijk.

Win x 3

“Een win-win-win situatie”, zegt Maarten Tavernier van Natuur.koepel. “Winst voor de natuur door meer biodiversiteit, winst voor Natuurpunt want zij hebben minder werk en winst voor Hierford die voordelig gebruik kan maken van de gronden. In het nieuws zien we vooral probleemdossiers zoals de stikstofproblematiek opduiken wanneer het over de landbouwsector gaat. In dit geval zien we de ambitie van een landbouwer die net minder, maar wel kwaliteitsvol en duurzaam vlees wil produceren.”

De Klimop.award bestaat dit jaar uit een beeldje van een rund van de hand van kunstenaar Edgar Antion uit Zwevegem.