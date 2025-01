Klimaatminister Melissa Depraetere bezoekt Alveringems veebedrijf: “Onder de indruk van duurzame mestverwerkingsinstallatie!”

Op initiatief van technologiebedrijf Biolectric uit Temse heeft Vlaams minister voor Energie en Klimaat Melissa Depraetere (Vooruit) het landbouwbedrijf van de familie Dhondt bezocht. Op dit veeteeltbedrijf in de Bampoelstraat wordt dagverse mest omgezet in energie, een innovatief en duurzaam proces.

Het is in de Bampoelstraat dat Karl Dhondt (49) en Tine Maes (48) een gemengd bedrijf uitbaten met als hoofdactiviteit melkvee. In 2019 bouwden ze een nieuwe stal voor hun 110 melkkoeien en hoewel toen nog geen sprake was van de stikstof – en vergunningsproblematiek was die stal reeds voorzien op de komst van een hypermoderne biogasinstallatie die de mest van de koeien vanaf 2023 in duurzame energie zou omzetten.

Terugverdientijd

“Elke dag worden hier inderdaad zo’n 110 koeien gemolken”, vertelt Karl Dhondt. “Die produceren uiteraard mest. Ruim twee jaar geleden hebben wij een kleinschalige biogasinstallatie aangekocht, een grote investering met een terugverdientijd van zeven à acht jaar. Al onze koeien staan in 1 stal op een gesloten vloer. Twee volautomatische mestrobotten voeren quasi continu dagverse mest af naar een kleine put aan het einde van de stal waarna zo’n vier keer per dag ondergronds een hoeveelheid mest wordt doorgepompt naar een gesloten reactor. Bacteriën in die reactor werken in op de mest en produceren gas. Het gas drijft een motor aan die ook een generator in gang zet. Met als eindresultaat elektriciteit. Ons eigen bedrijf draait er volledig op en de totale productie komt overeen met het verbruik van een 50-tal gezinnen. De techniek bestaat al lang, maar wij hebben bewust gewacht tot hij op punt stond. Het voordeel van zo’n biogasinstallatie is ook dat je niet afhankelijk bent van wind of zon. Hier spelen geen pieken of dalen, maar is er constante productie. Leverancier Biolectric heeft over gans Europa zo’n 400 installaties operationeel, maar voor de Westhoek zijn wij vrij uniek. Vooruitstrevend mag je ons noemen, visionair niet. Daarvoor zijn wij te bescheiden”, glimlacht Karl. “Maar wij zijn wel zeer tevreden over de installatie.”

Onder de indruk

De installatie was nieuw voor de minister, maar ze was wel onder de indruk over hoe zowel economische als milieuvoordelen hier hand in hand gaan, horen we. “Mevrouw Depraetere kwam zeer geïnteresseerd over en was positief over het systeem”, vertelt Tine. “Bij de aankoop ervan hebben wij via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds een kleine financiële subsidie gekregen. Dat was via het kabinet Landbouw. Maar deze minister was alvast overtuigd van de positieve bijdrage die ons veebedrijf aan de uitstoot van ammoniak levert!”