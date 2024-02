Kinderen steunen boerenprotest met minitractoren in Aarsele: “Verrast door deze grote opkomst”

In het landelijke Aarsele bij Tielt werd vrijdagochtend een kleine maar fijne protestactie gehouden. Tientallen kinderen verzamelden er net voor schooltijd aan de sporthal met tractortjes, fietsjes en go-carts, om dan in colonne naar lokale basisschool De Wijzer te trekken.

De actie was een initiatief van Liselot De Roo, Veerle Thienpont en Leen Verstraete. De drie vriendinnen besloten de landbouwers een hart onder de riem te steken met een ludieke actie. “Er zijn redelijk wat landbouwbedrijven in Aarsele”, legt Liselot uit. “Zelf zijn mijn man en ik ook actief in de landbouwsector. We weten dus wat er reilt en zeilt en ook wij maken ons ernstige zorgen over de toekomst. Pas gisterenochtend hebben we de oproep gelanceerd, maar heel veel ouders gaven er gevolg aan. We hadden op een twintigtal kinderen gerekend, maar de opkomst heeft onze verwachtingen overtroffen.”