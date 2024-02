Kinderen in Heestert houden hun eigen boerenprotest

De betogende boeren kregen vrijdagmorgen de steun van een 25-tal kinderen. Dit gebeurde op initiatief van Dieter Vanluchene, zelf landbouwer in Heestert, die merkte dat de kinderen wel met de landbouwproblemen bezig zijn.

Hij deed een oproep naar zijn collega’s met kinderen om vanmorgen met hun speelgoedtractor naar school te gaan. Zijn oproep kreeg gehoor en ook kinderen van niet-landbouwers sloten aan. Deze morgen verzamelden ze allemaal met hun mini-tractor rond 8 uur aan de kerk in Heestert. Ze waren vergezeld door enkele grotere tractoren. In stoet reden ze naar de ietwat verderop gelegen gemeenteschool. Problemen waren er niet. Het kinderprotest verliep in ludieke sfeer en werd door heel wat ouders gevolgd.