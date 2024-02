Kinderen gaan met minitractor naar school om boeren te steunen in Alveringem: “Ons hart breekt als we denken aan hun strijd”

Op initiatief van Mieke Obin uit Zoutenaaie en Katrien Roose uit Pollinkhove – die beiden kinderen hebben in de Alveringemse basisschool en werken in de landbouwsector – was er op maandagmorgen een ludieke steunactie in het centrum. Een colonne van kleine tractoren reed door de Schooldreef en de Hoogstraat. “Wij hebben vorige week een dag mee betoogd voor onze toekomst en die van volgende generaties”, zeggen Mieke en Katrien.

De ludieke actie waaraan vele tientallen kinderen op hun tractor of gocart deelnamen, startte maandagochtend op de parking van woonzorgcentrum ’t Hoge en eindigde zo’n 200 meter verder op de speelplaats van vrije basisschool De Verrekijker. Ook heel wat ouders en grootouders waren op de afspraak! Vele van die tractoren waren versierd met slogans die de boeren steunen. En wellicht omdat Alveringem een plattelandsgemeente is en dus nog heel wat ouders en grootouders landbouwers zijn of waren, wisten zeker de grote kinderen heel goed de betekenis van deze ludieke actie. Aimé Demolder uit Hoogstade bijvoorbeeld had zijn gocart opgefleurd met een karton waarop te lezen stond: ‘Boerenhart Aimé’.

Aimé Demolder uit Hoogstade heeft duidelijk een hart voor de landbouw. © Anne Bovyn

“Mijn papa is geen boer, maar hij rijdt wel naar de boeren met veevoeder”, vertelt Aimé. “En ook hij rijdt rond met een bord aan zijn vrachtwagen waarop staat dat hij de boeren steunt. Ik vind het dus geestig dat ik dit vanmorgen ook even kan doen.” Ook Rune Cardinael (10) uit Hoogstade deed enthousiast mee. “Ik woon niet op een boerderij, maar mijn beide opa’s Luc Vanhauwe en Patrick Cardinael hebben wel geboerd”, vertelt Rune. “Mijn tante Joke heeft de boerderij van opa Luc met koeien en varkens in de Burgmolen overgenomen. Ik ga er super graag naartoe.”

Rune Cardinael uit Hoogstade kent het boerenleven via zijn beide grootvaders en tante Joke. © Anne Bovyn

Ook opa Luc Vanhauwe is er bij. “De boer werkt dag en nacht, voor soms maar een hongerloon. Het is hoog tijd dat hij loon naar werk krijgt. Het beleid heeft al te veel afgepakt. Onze boeren zitten altijd in de hoek waar de klappen vallen. Natuur is belangrijk ja, maar landbouw is dat nog meer. Ik ben sceptisch – eerst zien en dan geloven – maar er moet nu eindelijk structureel beterschap komen!”

Initiatiefnemers van de ludieke actie waren kippenboerin Katrien Roose (40) uit Pollinkhove en medezaakvoerster van een loonbedrijf Mieke Obin (37) uit Zoutenaaie. Enkele van hun kinderen gaan in Alveringem naar school.

De initiatiefnemers van het ludieke protest: Mieke Obin en Katrien Roose. “Ons hart breekt als we denken aan de zware strijd die onze boeren al jaren moeten leveren! ” © Anne Bovyn

“Ik run een kippenbedrijf met 85.000 kippen”, vertelt Katrien. “In 2030 – dat is niet zo heel lang meer – vervalt de vergunning van één stal. Ik twijfel of hij vernieuwd zal worden en zoals de regels nu zijn, zal ik nog met 30 procent moeten inkrimpen ook. Mijn huidig bedrijf is rendabel. Mocht ik echter moeten afslanken naar 40.000 kippen, dan is het dat niet meer. Ik heb vijf kinderen. Misschien zal daar een opvolger tussen zitten. Maar daarvoor moet er wel eerst toekomst zijn voor de landbouw en onze kinderen!”

Vechten tegen bierkaai

Mieke Obin bracht maandagmorgen haar zoontje met de tractor naar school. “Mijn broer, vader en grootvader zijn boer en zelf hebben wij een loonbedrijf. Zonder de boeren hebben ook wij geen werk! Wij hebben dus allemaal een hart voor de sector! Maar ons hart is op vandaag gebroken als we denken aan hoe velen onder hen al jaren moeten ploeteren en vechten tegen de bierkaai. Katrien en ik zijn vorige week een dag mee gaan betogen. Via deze ludieke actie ervaren ook onze kinderen hoe belangrijk onze landbouwers zijn.”