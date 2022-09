Kijk op Open Bedrijvendag binnen bij struisvogelkwekerij Schobbejaks Hoogte op Open Bedrijvendag: “Wanneer we op onze hoeve rondlopen, wanen we ons soms in Zuid-Afrika”

Liefst 43 West-Vlaamse bedrijven zetten dit weekend hun deuren open voor de Open Bedrijvendag. Onder hen ook Schobbejaks Hoogte, de struisvogelkwekerij van Bert Neirinck en Christel Cauwelier in Tielt. Dertig jaar geleden gingen zij met amper drie struisvogels van start om hun levensdroom waar te maken: een eigen struisvogelboerderij. Anno 2022 is hun bedrijf uitgegroeid tot een internationaal gereputeerde naam waar jaarlijks meer dan duizend dieren met hart en ziel verzorgd worden. “Wanneer we op onze hoeve rondlopen, wanen we ons soms in Zuid-Afrika.”

Het verhaal achter Schobbejaks Hoogte start al enkele jaren voor de officiële start. Eind jaren tachtig viel het oog van landbouwer Bert Neirinck (60) op een krantenartikel over struisvogels.

“Mijn ouders runden toen een hoeve met runderen en varkens, ikzelf was al sinds kindsbeen af gepassioneerd door alles wat met vogels te maken had”, opent hij. “Ik kweekte toen zelf al fazanten, patrijzen, kwartels en deed niets liever dan vogels spotten. Nu is dat hip, maar ik deed dat al in de jaren tachtig.”

Het bewuste stukje in de krant handelde over een dame in Waals-Brabant die er als eerste in geslaagd was om struisvogeleieren succesvol uit te broeden in België. “Ik was meteen getriggerd.”

“Struisvogelvlees is bijzonder gezond. Het bevat tot tien keer minder vet dan varkensvlees”

Bert, een gediplomeerd veearts, nam contact op met de vrouw in kwestie en kon bij haar twee Afrikaanse struisvogelkuikentjes op de kop tikken. “De rest is eigenlijk geschiedenis”, glimlacht hij.

“Al heb ik toen flink wat overtuigingskracht aan de dag moeten leggen om mijn ouders te overtuigen. Maar uiteindelijk stemden ze in met mijn plannen en kon ik met Romeo en Juliette, zoals ik de twee kuikens doopte, aan de slag. Zij hebben trouwens nog altijd hun stek op de hoeve. Ik doe ze nooit weg.”

1.500 kuikens per jaar

Drie jaar na de eerste stapjes hield Bert, samen met zijn echtgenote Christel Cauwelier (58), de struisvogelboerderij Schobbejaks Hoogte officieel boven de doopvont.

“We hebben de ouderlijke hoeve gaandeweg omgebouwd tot een plek die volledig op struisvogels toegespitst is. We legden contacten met Zuid-Afrikaanse kwekerijen en konden ons verhaal zo verder laten groeien. Vandaag hebben we een volledig gesloten struisvogelboerderij, een bezoekerscentrum en een eigen winkel. Onze dieren zijn afkomstig van Namibië, Botswana, Zuid-Afrika en Swaziland.”

Midden jaren negentig kende de struisvogelsector in ons land een explosieve groei. “Op een gegeven moment had ik als veearts zelfs 150 klanten waarbij ik struisvogels behandelde. Maar onze concullega’s zagen we één voor één verdwijnen. Vandaag zijn we een van de enige struisvogelkwekers in Vlaanderen.”

De hoeve is in niets meer te vergelijken met de situatie in de beginjaren. “Nu hebben we een 120-tal moederdieren waarmee we tien tot vijftien jaar kunnen kweken. Een struisvogel kan trouwens zestig tot zeventig jaar oud worden.”

“Jaarlijks komen hier om en bij de 1.500 kuikentjes uit het ei. Die laten we met veel liefde opgroeien. Elke struisvogel heeft een grote en nette plek in onze stallen en in de weides rondom de hoeve kunnen ze naar hartenlust rennen en tot rust komen.”

struisvogelei(tje)

Bert en Christel focussen onder andere op het in de markt zetten van struisvogelvlees. “Na één jaar is een struisvogel slachtrijp. Per honderd kilo mag je rekenen op zo’n 35 kilo vlees. Op Schobbejaks Hoogte hebben we een eigen volledig gecertificeerde slachtruimte ingericht, waar we jaarlijks een driehonderdtal vogels verwerken.”

“Struisvogelvlees is trouwens bijzonder gezond. Het bevat tot tien keer minder vet dan varkensvlees en is twee keer zo mager dan kip. Het is ook goed om hart- en vaatziekten tegen te gaan en topsporters plaatsen struisvogel, dankzij het hoge ijzergehalte, graag op hun vast dieet.”

Ook de eieren worden verkocht. “Zowel de lege als volle versies”, klinkt het bij Bert en Christel. “Een struisvogelei is goed voor zeventig pannenkoeken of acht cakes van 900 gram. Als je een hardgekookt struisvogeleitje wil, moet je rekenen op een wachttijd van bijna anderhalf uur.”

Het vet van de vogels wordt dan weer gebruikt voor allerlei cosmeticaproducten en de huiden gaan richting Zuid-Afrika om er verwerkt te worden.

“Die keren dan terug als modieuze handtassen en portemonnees. Van de veren maken we dan weer plumeaus en wat na het slachten rest, wordt tot dierenvoeding verwerkt. Eigenlijk kan je zo goed als alles van de struisvogel een nieuwe nuttige bestemming geven.”

Korte keten

Vandaag gaat het Schobbejaks Hoogte voor de wind, maar Christel en Bert gingen ook door zwaar weer. “De dioxinecrisis was erg lastig en tijdens de vogelgriep hebben we meer dan duizend eieren moeten vernietigen. Maar we zijn nooit onze passie verloren. We zijn op elk dier verliefd, ze maken deel uit van onze familie.”

Vijf jaar geleden werd ook een webshop gelanceerd, iets wat het levenswerk van Bert en Christel een pak meer draagwijdte gaf. “Onze producten verdelen we nu veel verder dan enkel in onze eigen regio”, klinkt het.

“Tachtig procent van de online verkoop gaat richting Nederlandse markt, maar ook onze hoeveshop vinden we erg belangrijk. Hier vind je de definitie van de korte keten: we kweken onze struisvogels zelf, verwerken en produceren zo goed als alles binnen de eigen muren en verkopen ook alles zelf.”

De toekomst zien de zaakvoerders rooskleurig tegemoet. “Eigenlijk is dit een serieus uit de hand gelopen hobby”, grijnst Bert. “We hebben keihard gevochten voor ons bedrijf en straks kunnen we dit aan de nieuwe generatie doorgeven.”

“Onze drie kinderen Guus (32), Ward (29) en Marieke (28) dragen Schobbejaks Hoogte in hun hart en Guus staat met zijn vriendin Yasmine klaar om binnen afzienbare tijd de fakkel over te nemen. Én ze hebben een pak frisse ideeën: de struisvogelkroket, -quiche, -carpaccio… De mogelijkheden zijn eindeloos.”

Passie blijft groot

De dertigste verjaardag wordt niet uitgebreid gevierd, maar op zondag 2 oktober neemt Schobbejaks Hoogte wel deel aan Open Bedrijvendag. “Dat deden we in 2018 ook al en toen kregen we liefst 8.000 bezoekers over de vloer. Indrukwekkend.”

Christel en Bert willen nog enkele jaren het beste van zichzelf geven, maar zullen ook na de overdracht blijven meewerken. “Daarvoor is de passie veel te groot”, zeggen ze. “We worden nog elke dag gelukkig wanneer we onze dieren verzorgen. Wanneer we op onze hoeve rondlopen, wanen we ons soms in Zuid-Afrika. Daarvoor doe je het toch?”