KIJK – Kinderen in Poelkapelle en Bikschote protesteren mee en trekken met speelgoedtractors naar school

In Poelkapelle ging vrijdagmorgen een dertigtal kinderen met de speelgoedtractor naar school. De kinderen, voornamelijk afkomstig uit landbouwersgezinnen, steunen op die manier het boerenprotest. Ook in Bikschote vond een gelijkaardig initiatief plaats. Zo’n actie vond ook plaats in Aarsele bij Tielt.

Al dagenlang worden autosnelwegen in ons land geblokkeerd door protesterende landbouwers. In Poelkapelle en Bikschote, twee deelgemeenten van Langemark-Poelkapelle, kregen de boeren vrijdagmorgen opvallende steun. Aan de kerk in Poelkapelle verzamelde omstreeks 8 uur een dertigtal kinderen speelgoedtractors en passende opschriften, waarna ze in colonne naar hun vrije basisschool De Ooievaar trokken.

© gf

Onder hen onder andere Anouk (11), Elise (11) en Jasmine (2,5) Naeyaert, de kinderen van het landbouwersgezin van Diederik Naeyaert (38) en Sophie Birlouet (37). “Een mooie actie”, vertelt Diederik. “Vanuit Boerenhart Vlaanderen werd opgeroepen om zo’n actie te organiseren en via enkele Whatsappgroepen konden we uiteindelijk toch een dertigtal kinderen mobiliseren.”

© gf

Zelf baten Diederik en Sophie een landbouwbedrijf in melkvee, akkerbouw en pluimvee uit. Woensdag nam Diederik ook al deel aan de protesten aan de A19 in Ieper. “Vooral de vele wetten en regeltjes en het hele stikstofdossier zitten veel landbouwers dwars. Natuurlijk zijn wij bereid om inspanningen te doen, maar het moet niet allemaal van dezelfde kant komen. Wat er nu aan de hand is, moest dringend eens gebeuren. Of het ook effect zal hebben? Laat ons hopen. De vastberadenheid bij mij en mijn collega’s is in elk geval groot. Als dit niks oplevert, dan zijn die protesten nog niet afgelopen. Ik las vandaag dat er ondertussen ook in Portugal al protesten ontstaan. Het is dus duidelijk aan het uitgroeien tot een Europees gebeuren.”

In Bikschote daagde een zestigtal kinderen met tractors op.

© gf

© gf

© gf