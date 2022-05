Jongste geitenherdster van het land breng eerste kaas en yoghurt op de markt

Het begon een jaar geleden als een gek idee, complete waanzin volgens vrienden en familie. Een jaar later bewijst Cassandre Verhelst (25) iedereen dat ze ongelijk hebben. De jongste vrouwelijke geitenherder van het land brengt haar eerste kaas en yoghurt op de markt. “Een meer lokaal product ga je onmogelijk vinden”, glundert de jongedame.

2021, de jonge Komense vrouw wordt de jongste dame die ooit het beroep van geitenherder op haar palmares kan zetten. “Ik begon bij mijn ouders thuis met enkele geitjes en een wild idee: een reeks producten die allen met geitenmelk werden gemaakt. Vandaag is het eindelijk zover!” Van de kleine operatie in haar ouderlijke tuin schiet nog weinig over. Het project van Cassandre kreeg de wind in de vleugels en bleef groeien. “De geitjes kregen kleintjes, de troep groeide en ik begon ook meer en meer melk te krijgen. Het was dus duidelijk dat het bij mijn ouders thuis niet langer nog zou gaan lukken. Een verlossend telefoontje kwam van het Komense OCMW. Ze beschikken in de Zandvoordestraat over een participatieve boerderij en daarachter ligt een groot stuk grond. Ze stelden me voor het stuk te huren en zo er mijn operatie verder uit te breiden.”

Uitbreiding

Het begon voor Cassandre bij haar ouderlijke thuis en haar ouders hielpen haar ook met de nieuwe uitbreiding. “Mijn vader timmerde de nieuwe stallen in de Zandvoordestraat zelf in elkaar en gebruikte hiervoor zoveel mogelijk recuperatiematerialen”, klinkt het. “We voorzagen een speciale installatie om de geiten te melken, we bouwden een apart systeem om hen gericht te laten grazen en werkten vooral rond het welzijn van de dieren. Zoals je kunt zien zijn ze allemaal erg speels en hebben ze vooral geen schrik van mensen. Dat is belangrijk want zo kunnen ze hun stress zo laag mogelijk houden. Bij mijn ouderlijk huis, waar ik ben gestart, hebben we dan een oude scheepvaartcontainer omgebouwd tot verwerkingsruimte voor de melk. Op dit moment kunnen we 10 liter melk per dag verzamelen en die zijn we nu beginnen verwerken. Mensen kunnen dus vanaf nu kaas, yoghurt en een reeks afgeleide producten verkrijgen die allemaal hun oorsprong kennen in Komen-Waasten.”

Het zijn drukke dagen voor Cassandre maar toch blikt de herder reeds vooruit naar de toekomst. Zo zal er werk gemaakt worden van een groter assortiment aan afgeleide producten en wordt er op dit ogenblik ook nagedacht over het aanbieden van workshops en kinderkampen.