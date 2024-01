Jonge boeren voeren actie aan op- en afrittencomplex van E17 in Waregem

Meer dan 40 tractoren hebben woensdagavond tijdens de avondspits actie gevoerd in de omgeving van de autosnelweg E17 en de Expresweg N382 in Waregem.

Het ging om een spontaan initiatief van Groene Kring Oudenaarde, de organisatie van jonge boeren. De landbouwers verzamelden rond 16 uur aan het op- en afrittencomplex van de E17 in Waregem.

Rond 18 uur vertrokken ze stapvoets op de Expresweg (N382) richting Sint-Eloois-Vijve en Wielsbeke. Dat is een belangrijke invalsweg die onder meer de vloergigant Unilin en de aardappelreus Agristo verbindt met de E17. De politie was ter plaatse en begeleidde het konvooi.

Een van de initiatiefnemers is Jan De Graeve, landbouwer en CD&V-raadslid in Waregem. “We willen een duidelijk signaal geven. De industrie mag alles en de landbouw wordt compleet over het hoofd gezien”, zegt de landbouwer, die vooral de rol van de N-VA in het stikstofdossier hekelt. “Zuhal Demir en haar partij hebben CD&V meegesleurd en gedwongen tot een akkoord dat nefast is voor de boeren.”

Zijn dochters, twee twintigers, beamen dat: “Door dat akkoord is er onzekerheid langs alle kanten. Wij hebben geen perspectief meer als we het bedrijf willen overnemen. Onze toekomst is weg.” (PNW)