Jong koppel lanceert duurzaam project met het Piétrainras: “Varkens mogen hier wroeten”

Dries Dewulf (27) en Lies Debaillie (29) uit Beveren-aan-den-IJzer zijn een jong en ondernemend koppel met een hart voor de landbouw. In hun zoektocht naar een nieuwe en duurzame toekomst voor het landbouwbedrijf van hun (schoon)ouders richten ze dit jaar PiétrainPur op, een project rond eerlijk en kwalitatief gekweekt varkensvlees.

Boerenzoon Dries Dewulf volgde de opleiding interieurvormgeving, zijn partner Lies Debaillie werkt als zorgcoördinator en leerkracht lager onderwijs. Maar de boerenstiel kriebelt bij beiden en uit liefhebberij voor de stiel volgde Dries recent nog de opleiding Landbouw in avondschool. Het kriebelt om alsnog naar de ouderlijke hoeve terug te keren. En Lies – als niet-boerendochter – is minstens even enthousiast als haar man!

“Mijn vader Frans is vorig jaar gestopt met varkens”, vertelt Dries. “De vergunning is er nog en op onze eigen innovatieve en ambachtelijke manier zijn Lies en ik varkens beginnen kweken. Als kind had ik al een voorliefde voor het Piétrainras. Papa had er enkele rondlopen en ik was er zot van. Het zijn de typische zwart gevlekte en sterk gespierde varkens. Ze worden wel eens de dikbil van de varkens genoemd. Het is een puur Belgisch ras dat ontstaan is na de Eerste Wereldoorlog in het gelijknamige Waalse dorpje Piétrain. Het ras is vooral bekend om efficiënt voeders om te zetten in mals vlees. Kiezen voor Piétrain is kiezen voor kwaliteit van bij ons.”

Kringlooplandbouw

Dries en Lies zijn gestart met vier varkens die ze als biggen aankochten bij een fokker van het ras aangesloten bij het stamboek. De afstamming kennen, is dan ook een meerwaarde. En ondertussen lopen er al zes Piétrains rond ten huize Dewulf.

“Wij willen een eerlijk, transparant en duurzaam verhaal schrijven”, vertelt Lies. “Dierenwelzijn vinden wij super belangrijk. Onze varkens lopen in de wei en kunnen hun natuurlijk gedrag vertonen. Ze nemen dagelijks een modderbad en kunnen wroeten naar hartenlust. Preventieve antibiotica komen hier niet in huis. De buitenloop en een langere tijd om te groeien zorgen voor extra smaakvol vlees. Het duurzame aspect van ons project bestaat er in van te groeien in kringlooplandbouw.”

“Nu krijgen onze varkens voeding op maat van de groeifase waarin ze zitten. Maar in de toekomst willen we ook reststromen van ondernemers uit de omgeving overnemen. Wat voor de ene rest is – bijvoorbeeld kaaswei van een zuivelhoeve – is voor onze dieren voedzaam voedsel. Alle beetjes kunnen helpen in de strijd tegen verspilling. Varkens staan trouwens al eeuwenlang bekend als kringloopdier. Denk maar aan onze ouders en grootouders die pakweg appel- en aardappelschillen aan de varkens gaven. Wij combineren de wijsheid van vroeger met de kennis van nu.”

Korte keten

Het sociaal aspect bestaat erin dat Dries en Lies hun kwaliteitsvlees uiteraard aan de man brengen en dat dit via de korte keten zal verlopen. Want rechtstreeks contact met de klant; daar houden ze van. “Wij zijn enorme fan van korte keten”, benadrukt Dries. “We slachten pas wanneer onze varkens het gewenste gewicht bereikt hebben maar eind dit jaar – in december zal dat zijn – organiseren we een eerste verkoopmoment.”

“Mensen kunnen hun Piétrainvlees bestellen via vaste pakketten met onder meer worst, hamburger, schnitzel, kotelet, enzovoort. Alles vacuüm verpakt. Met enige flexibiliteit uiteraard naar de klant toe. Sommigen hebben immers liever worsten en anderen hebben liever zuiver gehakt. Bepaalde stukken zullen beperkt zijn: de supermalse filet uit de rug van het varken bijvoorbeeld, varkenshaasje genaamd. Daarvan heeft een varken er slechts twee.”

“Wie interesse heeft en/of een bestelling wil plaatsen, kan een mailtje sturen naar pietrainpur@gmail.com of contact opnemen via de facebookpagina van Piétrain Pur. Je ontvangt dan ieder trimester een nieuwsbrief met bestellijst.”

“Echt zien hoe we onze dieren houden? Ook dat kan”, geeft Dries nog mee. “Iedereen is welkom op de boerderij in de Neerloopstraat om onze varkens te bezichtigen!”