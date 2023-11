Johan Boussemaere uit Diksmuide is genomineerd voor ‘De mooiste koeienweide 2023’

Dit najaar organiseert BioForum, de sectororganisatie van de biologische landbouw en voeding, de verkiezing van ‘De mooiste koeienweide 2023.’ Bioboerderij ‘het Land van Melk en Honing’ uit Diksmuide is een van de genomineerden.

Met dit initiatief willen ze de inspanningen die biologische melkveehouders doen voor dierenwelzijn en de biodiversiteit rondom hun bedrijf extra in de kijker zetten en consumenten bewust maken van de meerwaarde van biologische zuivel. “Wij hebben de overtuiging dat ieder wezen zijn talent heeft. Zo simpel het is voor een vogel om te vliegen, zo graag staat een koe te grazen”, zegt Johan Boussemaere, biologisch melkveehouder. “Dit is hun leven, hun talent. Bij bio proberen we elke soort in te zetten waar hun talent ligt. De natuur heeft het zo bedacht, al veel langer dan dat de mens bestaat. En dat werkt.”

125 Holstein Frisian melkkoeien

Op de bioboerderij van Johan en Isabel Boussemaere-Delanote in Diksmuide verblijven 125 Holstein Frisian melkkoeien. De melk die ze geven wordt door het bedrijf zelf onder andere verwerkt tot romige yoghurt of smeuïge kazen.

Juryprijs en publieksprijs

De winnaars worden begin december bekend gemaakt: er is een juryprijs die de meer professionele aspecten van de koeienweiden beoordeelt en een publieksprijs op basis van online stemmen. Voor deze publieksprijs kun je stemmen tot en met zondag 3 december 2023 via www.demooistekoeienweide.be. Je maakt daarbij kans op een prijzenpakket met biologische producten.