Johan (47) en Isabel (48) van ‘Het Land van Melk en Honing’ winnen goud met hun kazen: “Meteen prijs op onze eerste wedstrijd”

Twee kazen van het biolandbouwbedrijf Het Land van Melk en Honing in Nieuwkapelle bij Diksmuide wonnen een gouden medaille op de Belgian Cheese Awards. Zaakvoerders Johan Boussemaere (47) en Isabel Delanote (48) zijn heel blij met deze erkenning. “We konden het eigenlijk niet geloven”, zeggen ze.

“In 2021 zijn we met de productie van kaas gestart”, zegt Johan. “In 2016 schakelden we na 13 jaar over van de traditionele landbouw naar biologische landbouw. We gebruiken dus geen sproeistoffen of kunstmest.”

De koeien van Johan en Isabel grazen van het vroege voorjaar tot het late najaar buiten in een kruidenrijke weide. “Elk wezen heeft van Moeder Natuur talenten gekregen”, zegt Johan. “Zo heeft een koe het talent om gras te verteren. Dat resulteert in biologische rauwe melk die wij dan verwerken tot kaas door enkel toevoeging van zuursel, stremsel en wat zout uit pekel.”

Eerste wedstrijd, meteen prijs

Die kazen konden de jury van de Belgian Cheese Awards duidelijk bekoren. “De jury zei dat de kazen ‘verbazingwekkende lagen hadden in de smaak’ en van een ‘uitstekende kwaliteit’ waren. Ze bekroonden onze jonge en belegen kaas met een gouden medaille. Het is de eerste keer dat we aan een wedstrijd deelnemen. Dat we dan meteen in de prijzen vallen, is fantastisch. We kunnen het eigenlijk niet geloven. Die erkenning doet deugd.”

De kazen en yoghurt van Het Land van Melk en Honing zijn elke zaterdagvoormiddag tussen 10 en 12 uur te koop in de hoevewinkel. Ook in enkele winkels in de regio zijn hun producten te verkrijgen. “Op vrijdag 30 mei organiseren we om 10 en om 14 uur een rondleiding op ons bedrijf om de mensen te tonen hoe wij werken”, besluiten Johan en Isabel. “Inschrijven hiervoor kan door te mailen naar info@hetlandvanmelkenhoning.be.”