Jannes Maes vervangt Bart Dochy in Vive la Vache

Op het bedrijf Vive la Vache in Wijtschate kwamen dinsdagavond 8 november zo’n 110 mensen bijeen voor een uiteenzetting over de toekomst van de West-Vlaamse landbouw.

CD&V Heuvelland had initieel Bart Dochy aangekondigd, maar die moest last minute naar de opnames van De Afspraak omtrent het Ventilus project: “Gelukkig had Bart zelf geregeld dat Jannes Maes, de kabinetschef van de Vlaams minister van landbouw Jo Brouns, kon inspringen. Op die manier kregen we iemand met ervaring in de machinekamers van de Vlaamse regering die mee onderhandeld over dossiers zoals het gemeenschappelijk landbouwbeleid, de stikstofdeal of het mestactieplan”, aldus Nathan Duhayon van CD&V Heuvelland. “We merkten al een tijdje dat er heel veel vragen zijn over zaken zoals stikstof of het nieuwe MAP. Het betoog van Jannes vertrok van de wereldwijde uitdaging om iedereen te blijven voeden in uitdagende tijden, om te komen tot heel concrete dossiers zoals het stikstofakkoord.” De zaal was overwegend gevuld met mensen uit de landbouw die enkele pertinente vragen stelden.