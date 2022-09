Ingro ziet de toekomst somber in: “Als er geen prijsverhoging komt zal de West-Vlaamse groenteteelt verdwijnen”

Normaal gezien komen groententelers en -afnemers pas in januari samen voor prijsonderhandelingen, maar door de precaire situatie werd dit gesprek vervroegd naar midden september. In De Tijd deelt Luc Dewaele, accountmanager bij de telerscoöperatie Ingro, zijn bezorgdheden.

Zelfde lot als vlasteelt

De vervijfvoudiging van de meststofprijzen, de hoge loonkosten en het gebrek aan seizoensarbeiders zorgen naar verluidt voor een onhoudbare situatie. Luc is duidelijk: landbouwers moeten meer geld krijgen voor hun groenten. “Als er geen prijsstijging komt, voorspel ik een terugval van 50 procent. Als dit aanhoudt, verliest West-Vlaanderen decennia na de teloorgang van de vlasteelt ook zijn groenteteelt”, klinkt het.

“Als er geen prijsstijging komt, zullen landbouwers volgend jaar de helft minder groenten zaaien”

“Als de telers minder groenten zaaien, gaan de verwerkers dat voelen, want ook in Wallonië of Frankrijk zullen ze niet genoeg groenten vinden om hun fabrieken op volle capaciteit te laten draaien. Maar we nemen niet de verwerkende industrie in het vizier. We voeren één strijd om onze producten tegen een hogere prijs in de supermarkt te krijgen.”