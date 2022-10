Info-avond van vzw Leefmilieu Roeselare over Voedselbos in Zaal Zilverlink

Op woensdag 19 oktober organiseert vzw Leefmilieu Roeselare een info-avond in Zaal Zilverlink in Roeselare. Louis De Jaeger, auteur en documentairemaker, komt er zijn nieuwe film ‘Foodforest – The Documentary’ voorstellen.

Met de film brengt Louis het verhaal van verschillende pioniers in ons land en geeft een goed visueel beeld van hoe een voedselbos eruitziet en hoe het functioneert.

Tussen landbouw en natuur

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat kleine bosjes, ter grootte van een voetbalveld, deze ecosysteemdiensten kunnen ondersteunen in een agrarisch landschap. Aanleggen van kleine bosjes dienst aangemoedigd en vooral dan een specifiek soort bos: het voedselbos. Hiermee komen we op het snijvlak tussen landbouw en natuur.

Ecosysteem

Voedselbossen produceren voedsel binnen de context van een aanplant, gebaseerd op de gelaagdheid van een gewoon bos. Je vindt er vooral doorlevende, eetbare planten zoals bomen, struiken, meerjarige klimplanten, meerjarige groenten, kruiden en bol- en knolgewassen. In tegenstelling tot de klassieke landbouw worden bodembewerking zoals spitten of ploegen, pesticiden, herbiciden en kunstmeststoffen niet toegepast. Hier heeft de mens zelf een ecosysteem ontworpen dat zichzelf zoveel als mogelijk mag reguleren en gericht is op het oogsten van voedsel.