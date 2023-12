Ieperse boeren Susan Mahieu en Joren Deblock ontvangen Eurocommissaris: “Europese Unie moet jonge boeren perspectief geven”

Groene Kring nodigde Eurocommissaris voor landbouw Janusz Wojciechowski uit op het melkveebedrijf van Susan Mahieu en Joren Deblock in Hollebeke om de ambitie van Vlaamse jonge boeren te tonen, maar ook om te wijzen op de uitdagingen voor de landbouw in Vlaanderen. “Grond is veel schaarser en duurder dan in de rest van Europa”, zegt Susan.

De Groene Kring vindt het belangrijk dat de Europese Unie weet dat er talrijke uitdagen zijn voor jonge boeren in West-Vlaanderen. “De Europese Unie is de basis waar wetten gemaakt worden die nadien een grote impact op Vlaamse boeren kunnen hebben”, zegt nationaal voorzitter van Groene Kring Bram Van Hecke. “Daarom moet de Eurocommissaris voor landbouw weten hoe de uitdagingen het best worden aangepakt. Alleen zo kunnen Vlaamse jonge boeren verduurzamen zonder hun toekomstperspectief te verliezen. Zonder jonge landbouwers is er geen toekomst weggelegd voor landbouw. Het is aan hen dat de Eurocommissaris perspectief moet geven, anders zal hier geen landbouw meer overblijven. Dat moeten we goed beseffen!”

Dichtbevolkt

De Eurocommissaris voor landbouw Janusz Wojciechowski kreeg een rondleiding op het landbouwbedrijf van Susan Mahieu (31) en Joren Deblock (32). “Het is een eer dat de Eurocommissaris voor landbouw bij ons langskomt, maar ik hoop ook dat hij zal zien hoe wij naar de toekomst kijken”, zegt Susan Mahieu. “We wilden vooral benadrukken dat we in West-Vlaanderen een heel specifieke situatie hebben omdat we heel dichtbevolkt zijn. De grond is heel duur, dus moeten we heel intensief boeren. Dus hebben we ook de beperkingen naar milieu en klimaat toe. Ondank dat willen we verder boeren. Er zijn nog heel wat jonge boeren, maar we vragen de mogelijkheid om ons bedrijf verder te laten evolueren. Want nu voelen we dat door alle regels we beginnen stil te staan. We worden tegengehouden.”

Europese regels

Joren Deblock en Susan Mahieu namen zeven jaar geleden een deel van het bedrijf van Susans ouders Patrick Mahieu en Els Morlion, die een tijdlang gemeenteraadslid was in Ieper voor CD&V. De jonge boeren investeerden in innovatieve machines, zoals een melkrobot voor hun koeien. Die kon op veel interesse rekenen van de Poolse Eurocommissaris. “Nu staat dat heel goed op punt en merk je dat die technologie heel goed werkt”, vervolgt Susan. “Je zag wel dat hij geïnteresseerd was. Hij stelde ook vragen en verwees soms naar zijn familiebedrijf. Ik kan me inbeelden dat het voor hem moeilijk is in te beelden hoe het is in Vlaanderen. Ik hoop dat hij nu meer ziet hoe het in de praktijk is en dat hij beseft waarom wij zeggen dat bepaalde Europese regels hier niet werken of moeilijk liggen. Dat hij inziet dat wij wel willen zaken doen voor het milieu en de omgeving, maar dat er wel met de boeren moet gesproken worden. Dat Europa dichter bij de realiteit moet staan.”

Frustrerend

Een concreet voorbeeld is de verplichting om vanaf volgend jaar niet-productieve elementen te voorzien op hun grond voor de biodiversiteit. “Dat is 4% van ons areaal dat we niet meer mogen beboeren”, zegt Susan Mahieu, die in de werkgroep veeteelt van de Groene Kring Ieper-Poperinge zit. “Maar de grond is hier schaars en superduur. Voor ons is het dan echt absurd dat we 4% niet meer mogen gebruiken. Dat is echt een financiële aderlating. In andere streken van Europa is dat misschien minder erg omdat ze daar veel meer grond hebben. Hier moet dat anders bekeken. In de weides hebben we wel kleine landschapselementen zoals de bomen en de beek, waar dan ook minder bemest wordt, maar dat telt dan niet mee omdat het blijvend grasland is. Het is frustrerend om vruchtbaar akkerland dat we heel goed kunnen gebruiken braak te moeten laten liggen.”

Lees verder onder de foto.

We zien vooraan op de foto v.l.n.r. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V/EVP), Patrick Mahieu, Els Morlion, Bram Van Hecke, Eurocommissaris Janusz Wojciechowski, Susan Mahieu en Joren Deblock. Achter bestuursleden van Groene Kring. (Foto TOGH) © TOM GHEERAERT

Pieter Faes, bestuurslid Groene Kring Diksmuide, vindt dat ook de Westhoek specifieke eigenschappen heeft waarmee geen rekening wordt gehouden. “In Diksmuide is het poldergrond. Omdat dat kleigrond is, moeten we landbouwkundig ploegen in het najaar, dus september, oktober, november, omdat we de vorst nodig hebben. Als het vriest gaat die kleigrond open, zo krijgen we poriën en lucht in onze grond. Maar wat zegt de wetgeving: dat we pas mogen ploegen op onze poldergrond vanaf 15 oktober, maar soms is het dan al veel te nat. Dat heeft juist het averechtse effect en is veel slechter voor de grond, echt een absurde situatie.”

Wettelijke stabiliteit

De Eurocommissaris vond het alvast een leerrijk bezoek. “Het is mooi om te zien dat jonge landbouwers in Vlaanderen toekomstgericht denken door te innoveren en te investeren in duurzaamheid. En ook solidariteit. Daarom is het belangrijk dat er stabiliteit is voor de landbouwers, ook wettelijke stabiliteit vanuit Europa”, aldus Janusz Wojciechowski. (TOGH)