Ieperse bloemenmarkt in de bloemetjes: “Dit is de 50ste editie”

Een bloemenmarkt op paasmaandag: in Ieper blijkt het een traditie, die al een halve eeuw standhoudt.

“Maar ikzelf doe het nog geen vijftig jaar”, lacht Christophe Koether, teamleider bij de Ieperse groendienst en verantwoordelijke voor de bloemenmarkt. “Het begon oorspronkelijk met enkele initiatieven in het kader van de Ieperse jaarbeurs.”

Na wat opzoekwerk in het stadsarchief blijkt dat een eerste jaarlijkse bloemenmarkt werd georganiseerd op paasmaandag 12 april 1971. “Dit is dus het 52ste jaar, maar de 50ste editie door de corona-annulaties.”

Christophe en collega Jessie Caesteker zijn trots dat de Grote Markt van Ieper op paasmaandag tussen 9 en 18 uur opnieuw werd opgefleurd door talloze bloemen.

“We hadden 21 standhouders, onder wie enkele lokale mensen. Daarnaast was er aanbod uit Noord-Frankrijk, Wallonië, Antwerpen en Gent. Dat zorgde voor een grote verscheidenheid”, klinkt het. “Hoeveel bloemensoorten? Wellicht meer dan duizend: van kruiden over bloembollen tot boeketten. Die variatie maakt het extra leuk. Er was voor elk wat wils: iedereen met groene vingers kon hier hun gading vinden. En hoe meer zielen hoe meer vreugd. Onder de bezoekers hoorden we ook Engels en Frans. De voormiddag was goed, jammer van de regen in de namiddag. Tot volgend jaar op 1 april en dat is geen grap!” (TP)