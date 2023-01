Hostensmolen ziet graanverkoop stijgen ondanks crisis: “Particulieren zijn ook welkom”

De Hostensmolen is een authentieke molen die wekelijks gebruikt wordt waarvoor hij gemaakt is. Vrijwillig molenaar Laurens Verheughe (32) is er aan het werk en de molen maalt er heel wat graansoorten. “De huidige graancrisis kennen wij hier niet. De Hostensmolen maalt kwaliteitsvolle granen aan eerlijke prijzen.”

De Hostensmolen kan je vinden langs de Kruiswegestraat in Ruiselede. Bij de draaiende molen horen hoofdmolenaar Laurens Verheughe en tweede molenaar Stijn De Ram. “De geschiedenis van de Hostensmolen start in het jaar 1774”, opent Laurens. “Het gaat om een stenen molen die in dat jaar gebouwd werd op de plaats waar vroeger een houten molen stond. Omstreeks 1856 werd de molen verhoogd voor een betere windvang. Iets later kwam er een stoommachine om het malen op windstille dagen mogelijk te maken. De historische molen, die ooit eigendom was van de molenaarsfamilie Hoste, is sinds 1949 beschermd als monument. In december 1997 kocht de gemeente Ruiselede de molen aan en die werd volledig gerestaureerd. Er kwam een nieuwbouw gedeelte bij de molen met een polyvalente zaal en sanitair blok. De molen is nu in gebruik en maalvaardig.”

MOLENAAR

Sinds 2017 is Laurens vrijwillig molenaar en twee keer per week actief in de weer om granen te malen. Tijdens het weekend is er de mogelijkheid om de producten aan te kopen. “Ik toon al geruime tijd interesse in molens en een molen die draaivaardig is, blijft uniek en authentiek. Toen ik een tijd terug besloot om mijn brood zelf te bakken, ging ik op zoek naar gepaste graansoorten. Een bakker uit Lembeke kwam bij mij terecht en de bal ging aan het rollen. De molen wordt nu gebruikt waarvoor hij gemaakt is, met pletten, malen en builen. Een buil is een zeefmachine om volkoren bloem te zeven.”

In de molen wordt er ambachtelijk gewerkt. “Er worden kwaliteitsvolle en honderd procent zuivere granen aangeboden zoals tarwemeel, tarwebloem, speltmeel, havermeel, havervlokken en volkoren speltmeel. Het basisproduct is volkoren en hier is volkoren echt puur. Met volkoren meel kan je een stevig bruin brood bakken en met gewone bloem een witter brood, pannenkoeken, wafels of luxebroden. Door het windgemalen meel en bloem kunnen we spreken over lokaal geteeld graan.”

biogranen

Een windmolen hangt uiteraard af van de wind en de maalwind is heel belangrijk. “Als er een goede maalwind is, kunnen we spreken van een productieve dag. Dat brengt een productie van zo’n 800 kg bakwaardig meel per dag. De markt voor biogranen is nog aan het groeien en de huidige graancrisis voelen we hier zeker niet. Alle gemalen granen worden te koop aangeboden en dit tijdens het weekend als de molen draait. Iedereen is hier welkom en het cliënteel bestaat uit handelaars van biowinkels, beroepsbakker, hobbybakkers en personen die gezond leven heel belangrijk vinden. Nu proberen we het cliënteel verder op te bouwen en ik kan meegeven dat de verkoop stijgt. Wekelijks zijn we actief in de weer en bij wat wind kan je de wieken van de molen zien draaien.” (Nele Sabbe)

Wie een bezoek wil brengen aan de molen of graansoorten wil aankopen, kan dit in het weekend of na afspraak. Info: hostensmolen@outlook.com of 0472 56 28 60.