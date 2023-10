Hoptelers in de prijzen

In groot-Poperinge zijn momenteel nog 18 hoptelers, goed voor een areaal van 156 hectare. De eerste begonnen met de hoppepluk de laatste week van augustus, de laatste zullen pas half oktober klaar zijn. Vrijdag had in het Hopmuseum de proclamatie plaats van de Nationale Hopprijskamp. Er werden 102 stalen aangeboden, acht meer dan vorig jaar.

Volgens Geert Toye, de nieuwe voorzitter van de Kortrijkse brouwersbond, was 2023 een gemiddeld jaar voor de hop, qua opbrengst en kwaliteit. “2022 was dan wel een rampzalig jaar, door de grote droogte. De klimaatverandering zorgt voor steeds grotere extremen, waarmee de hoptelers rekening moeten houden. Zo zijn er grote uitdagingen op het gebied van raskeuze en eventuele irrigatie. De concurrentie uit het buitenland wordt steeds groter, en daarom leg ik de nadruk op nog meer samenwerking onderling, en betere afspraken met de brouwers. Een concreet voorbeeld: wie pelletiseert? De teler of de brouwer?”, aldus Geert Toye.

Wat die irrigatie betreft, stelde schepen Loes Vandromme (CD&V) dat de stad momenteel werkt aan een waterplan voor de boeren. Landbouwschepen Kris Notebaert (CD&V) zei dat ‘Hopbel 2.0’, het project dat de ontwikkeling van nieuwe Belgische hopsoorten promoot, al een jaar bezig is. “Momenteel worden er bij zes hoptelers verschillende unieke hopvariëteiten opgekweekt. Er bevinden zich trouwens zes stalen uit dat project tussen de 102 andere, die hier nog te zien zijn tot 6 november. Binnen enkele jaren moeten we komen tot de introductie van een totaal nieuw, eigen Belgisch hopperas.

Diploma’s en ereprijzen

De eerste prijzen gingen naar Bart Boeraeve (Poperinge, Target), Johan Derycke (Watou, Magnum), Joris Cambie (Poperinge, Challenger), Rob Lagache (Waasten, Golding en Northern Brewer), Niels Dekervel (Poperinge, Cascade en Pilgrim). De eerste prijs van de stad Aalst gingen naar Hannes Lagache (Reningelst, Hallertau Mittelfrüh). Bart Boeraeve uit Poperinge kreeg de eerste prijs van de stad Komen voor de variëteit Saaz. De winnaars in elke categorie ontvingen een aanmoedigingspremie, een diploma en een bierpakket.