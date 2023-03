Hoevewinkel ’t Omloophof is nieuw in Brielen vanaf 3 maart: “Opening symboliseert start van het fruitseizoen”

Voor Deborah Sanctorum en Niels Legrand komt op vrijdag 3 maart een lang gekoesterde droom uit. Dan openen ze na meer dan een jaar verbouwen hoevewinkel ’t Omloophof in Brielen.

Deborah Sanctorum (34) en Niels Legrand (33) zijn de gezichten achter ‘t Omloophof. Na een webshop en automaten komt er nu een nieuwe stap in hun verhaal: de opening van een hoevewinkel. Eind november kregen ze nog het label 100 procent West-Vlaams hoeveproducent.

Niels is landbouwerszoon, terwijl Deborahs achtergrond in de accountancy en fiscaliteit ligt. “Ik zocht ook een manier om mijn ei kwijt te kunnen in het landbouwbedrijf, en met deze hoevewinkel vind ik een gepaste uitlaatklep”, vertelt Deborah, die de winkel zal uitbaten. Niels helpt vooral achter de schermen mee. “Het is al tien jaar dat we met het idee in ons hoofd zaten, maar door het drukke gezinsleven bleef het idee wat op de achtergrond. Vorig jaar zijn we dan toch tot actie overgegaan en op 1 februari startten we de verbouwingswerken. Na meer dan een jaar zijn we trots op het eindresultaat. De opening begin maart symboliseert trouwens de start van het fruitseizoen, en bovendien is het mooiere weer stilaan in aantocht.”

Het gamma is een combinatie van eigen producten en producten van collega-landbouwers uit de streek. “Uiteraard is dat niet voor alle producten mogelijk, maar het is wel de bedoeling om zoveel mogelijk lokaal en seizoensgebonden te werken. We zetten bovendien een nieuwe stap in ons kippenverhaal en breiden uit naar 450 kippen. Van de eieren maken we onder meer onze eigen advocaat. Ook de automaten en de webshop blijven actief. Het succesrecept van de vleescolli’s blijft behouden. Zeker voor mensen die van verder komen, is dat interessant.”

In de hoevewinkel kan je via de Joyn-app een welkomstgeschenk ontvangen.

“We willen onze eigen eitjes nog wat meer in de verf zetten. Verder willen we in het weekend van 24, 25 en 26 maart uitpakken met een opendeurweekend. We voorzien proevertjes en voor de kinderen zal er een springkasteel zijn. Tegen dan zal alles in zijn plooi gevallen zijn en kunnen we klinken op deze nieuwe stap”, besluit Deborah. (API)

www.hoevewinkelomloophof.be, Noordhofweg 1, Ieper; ook op Facebook. Open: maandag 14 tot 18.30 uur, woensdag-vrijdag 8.30 tot 12 en 14 tot 18.30 uur, zaterdag 8.30 tot 12 en 13.30 tot 17 uur, zondag 8.30 tot 12 uur; dinsdag dicht.