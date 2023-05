Hoeve van boer Swartje opnieuw het decor voor tweede editie van aspergefestival

Het succes van een zonovergoten eerste editie van de aspergefeesten op de boerderij van aspergeboer Marc Deswarte smaakte naar meer. De organisatoren hopen dat de weergoden hen opnieuw gunstig gezind zijn voor de tweede editie op Hoeve Renthof in de Route de Furnes 600 in Ghyvelde (Frankrijk). Het weekend van 13 en 14 mei telkens van 9 tot 20 uur zorgen lokale Vlaamse ondernemers en hun buren van over de schreve dat bezoekers streekproducten van topkwaliteit kunnen proeven en kopen. Franse en Vlaamse artiesten zorgen voor muzikale ambiance.

Culinair feest

Net zoals vorig jaar nodigt boer Swartje enkele gerenommeerde Franse champagneboeren uit de Aube uit, meer bepaald Christian Peligri en Aline Juvenelle. De gegeerde capsules op de flessen van de nieuwe ‘coffrets’ hebben dit jaar een duidelijke link met de asperges van boer Swartje. De bubbels smaken alvast uitstekend bij de niet te evenaren asperges die de familie Deswarte levert aan heel wat toprestaurants en aspergelovers die er speciaal voor naar Ghyvelde afzakken.

“Maar er valt nog meer te beleven en te degusteren”, verzekert medeorganisator Frank Cailliau. “Het wordt een culinair feest in familiale sfeer in samenwerking met ‘Les Trésors de Flandre’ (een organisatie die de lokale producten, tradities en erfgoed promoot, red.). Op het erf kunnen bezoekers kennismaken met ambachten uit Frans-Vlaanderen en regionale landbouwproducten proeven en kopen bij de diverse standjes.

Op zaterdagnamiddag zorgt de jonge Française Charly Guidès & The Rollmops voor muzikale ambiance en op zondag begeleidt Jean-Pierre Faict uit De Panne vanaf 11 uur het aperitiefconcert. In de namiddag is het de beurt aan de rockband The Blue Waffles uit Rijsel. De boerderij ligt ook in een mooi stukje natuur met unieke fossielduinen. Een uitstekend moment om die te verkennen!”

(MVO)

Info: fermedeswarte@orange.fr – gratis parking