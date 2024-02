“Het volk staat achter ons. Dat doet deugd”: boeren blokkeren Ring van Roeselare

Ook vandaag gaat het boerenprotest onverminderd verder. Enkele honderden tractoren bezetten momenteel de Ring van Roeselare (R32). Dat zorgt voor flink wat verkeershinder, maar minstens evenveel opgestoken duimen van automobilisten en passanten. “Het volk staat achter ons. Dat doet deugd.”

Vooraf was aangekondigd dat minstens driehonderd tractoren de Ring van Roeselare (R32) tussen het op- en afrittencomplex van de E403 aan AZ Delta en de REO Veiling voor 36 uur zouden blokkeren, maar zo’n vaart lijkt het niet te lopen. De actie is Zeebrugge is met een dag verlengd en dus blijven veel boeren daar.

Al is de opkomst nog steeds indrukwekkend. Op bepaalde delen van de Ring trekken tractoren in colonne stapvoets voorbij, terwijl de politie op de kruispunten doorgaand verkeer enigszins verzekerd. “Het is onze verdomde plicht om hier te zijn”, foetert Louis Demeulemeester, een jonge boerenzoon uit Roeselare.

Aan handen en voeten gebonden

“Ik wil dolgraag in de sector een carrière uitbouwen, maar onze toekomst is nog nooit zo onzeker geweest. We moeten fors investeren, maar die wetgevers in Brussel en Europa kunnen er in een vingerknip voor zorgen dat we aan handen en voeten gebonden zijn.”

“Vergelijk het met een bakker die een nieuwe oven zet, maar die van de ene dag op de andere niet meer mag gebruiken. Dat klopt toch niet? Dáárom komen we op straat. Hoe lang we hier zullen blijven? Dat zien we wel. We moeten nú ons punt maken. Een andere optie hebben we niet meer.”



Ivoren torens

Justien Debussche, een 21-jarige Lendeleedse, treedt hem bij. “Mijn vriend en ik willen het landbouwbedrijf van mijn ouders overnemen, maar we hebben honderden vragen. We krijgen ontelbaar veel regels vanuit ivoren torens opgelegd, van mensen die totaal niet weten hoe het er op het veld aan toe gaat.”

“Mensen die totaal niet weten hoe het er op het veld aan toe gaat, leggen ons ontelbaar veel regels op”

“Zoals Louis al zei, moeten we zwaar investeren, maar het zorgt er niet voor dat onze bedrijven rendabel zijn. Dat kan je toch niet uitleggen? Maar ondanks alles zou ik geen andere stiel willen doen. MIin hart klopt voor de landbouw, het is mijn grote passie. En het is fantastisch te zien dat de man in de straat achter ons staat. We krijgen niks anders dan steunbetuigingen en schouderklopjes. Dat doet ongelooflijk veel deugd.”

Carl Vyncke van politiezone Riho stelt dat hun diensten de actie onder controle hebben. “Behalve wat fileleed zijn er geen noemenswaardige problemen. We blijven de situatie monitoren.”