Het Land van Melk en Honing uit Nieuwkapelle maakt kans op ‘De Mooiste Koeienweide’: “Elke dag een feest voor de koe”

Dit najaar organiseert BioForum de verkiezing van ‘De mooiste koeienweide 2023.’ Een van de genomineerden is Het Land van Melk en Honing uit Nieuwkapelle, het biobedrijf van Johan Boussemaere en Isabel Delanote. Stemmen kan tot 3 december.

Met ‘De Mooiste Koeienweide’ wil sectororganisatie BioForum de inspanningen die biologische melkveehouders leveren voor dierenwelzijn en de biodiversiteit rondom hun bedrijf extra in de kijker zetten. Een professionele jury selecteerde drie Vlaamse biologische melkveehouders, onder wie dus Het Land van Melk en Honing. “We zijn vereerd dat we genomineerd werden. De organisatie is hier naartoe gekomen om een filmpje te maken over ons bedrijf”, zegt Johan Boussemaere (46). “We zagen ook de filmpjes van de andere genomineerden en ook daar zie je meteen de passie voor biolandbouw. We kennen intussen al een aantal collega’s dankzij BioForum. Zij proberen de bioboeren te verenigen, waardoor we kunnen bijleren en kennis kunnen uitwisselen.”

125 melkkoeien

Op de bioboerderij van Johan en Isabel Boussemaere-Delanote verblijven 125 Holstein Frisian melkkoeien. Ze startten hun landbouwbedrijf in 2003. In 2016 schakelden Johan en Isabelle over op biolandbouw. Hun bedrijf ligt in de schaduw van de IJzertoren. “We zijn de derde generatie en na 13 jaar besloten we om de gangbare landbouw achter ons te laten en ons te focussen op de biolandbouw. De gangbare landbouw ging een weg uit die niet de onze was. Het is uitgegroeid tot de moderne slavernij. Je moet elk jaar meer produceren om rond te komen. Dat is nefast voor iedereen, zowel voor de boer als voor het milieu. We zijn dan ook blij dat we de nieuwe weg zijn ingeslagen en staan nog steeds volledig achter onze keuze. We hebben geen kunstmest of sproeistoffen nodig.”

Omweiding

Hun koeien grazen volgens een omweidingssysteem op 26 percelen. “Koeien kunnen iets wat wij mensen niet kunnen dankzij hun vier magen kunnen zij gras verteren en maken er voor ons melk, vlees, leer, etc. mee. Wat wij wel kunnen verteren. Ze krijgen elke dag een vers perceel, dat is een feest voor die koeien: kop in de grond en grazen. Door het omweidingssysteem krijgt het gras telkens drie weken de tijd om zich verder te ontwikkelen. Dat is goed voor het gras, de bodem en de koeien. We zaaien op de percelen glasklaver en kruiden in en dat bloeit al vanaf het vroege voorjaar. Zo vinden ook de bijen, hommels en vlinders hun gading en leveren we als biologische melkveehouder een grote bijdrage aan de biodiversiteit. Nu zitten de koeien – door de overvloedige regen van de voorbije weken – binnen. Als het rond februari/maart weer droger is, kunnen ze weer naar buiten.”

100 procent West-Vlaams

Een klein deeltje van de melk die de koeien geven, wordt door de boerderij zelf onder andere verwerkt tot romige yoghurt of smeuïge rauwmelkse kazen van het type Gouda. “Onze producten kregen intussen het label ‘100 procent West-Vlaams’ kregen. Onze producten hebben een volle smaak. Je kan elke zaterdag terecht in onze hoevewinkel van 10 tot 12 uur.”

Het is een drukke job, ze zijn zeven op zeven bezig. “De koeien moeten dagelijks twee keer gemolken worden, waardoor het een dagelijkse bezigheid is. Het is fijn dat ik dezelfde passie kan delen met mijn vrouw.”

Stemmen

De winnaars van ‘De Mooiste Koeienweide’ worden begin december bekend gemaakt: er is een juryprijs die de meer professionele aspecten van de koeienweiden beoordeelt en een publieksprijs op basis van online stemmen. Wie stemt, maakt kans op een prijzenpakket met biologische producten. “We hebben een oproep gedaan op onze sociale media en maakten promotie in onze winkel”, aldus nog Johan, die wil blijven verder streven naar biologische landbouw en autonomie. “We willen blijven doorgaan op dit elan: zonder kunstmest en chemische bewerkingen en tevens ook nog energieneutraler worden.”

(API)

Meer info: www.hetlandvanmelkenhoning.be. Oude Zeedijk 9, 8600 Nieuwkapelle, info@hetlandvanmelkenhoning.be. Voor de publieksprijs kan er gestemd worden tot en met zondag 3 december 2023 via www.demooistekoeienweide.be.