Het Hoevekaffee bedankt gulle schenkers

Het Hoevekaffee op de bioboerderij Het Ganzenhof in Avelgem bedankte haar gulle schenkers die de voorbije maanden mee hielpen bouwen aan de bioboerderij en het Hoevekaffee.

De site is van Groep Ubuntu waar mensen met een beperking worden ondersteund. In de tuin en de serres worden groenten en kruiden gekweekt en ook ontwikkelden ze een natuurlijke speeltuin voor de bezoekers. Natuurvereniging Boshout vzw hielp Groep Ubuntu aan splinternieuw tuingereedschap en aan zwaluwnesten.

Nieuw terras

Tijdens de wekelijkse lunch in het Hoevekaffee worden er telkens verse seizoensgroenten gebruikt in de gerechten. Met het fruit, zoals bessen en peren, worden er taarten gebakken. Ook andere producten worden gemaakt met de verse oogst, zoals bijvoorbeeld confituren, die je ook in het Hoevekaffee kan aankopen. Het Hoevekaffee is sinds enkele maanden niet enkel tijdens de week geopend, maar ook op zondagnamiddag kan je langs gaan. “Het terras was aan vernieuwing toe”, klinkt het. Voor de aankoop van de nieuwe terrasmeubels schonk Buitengewone Buurt Ganzenhof 1.000 euro en schonk Paardenkoersen Outrijve 750 euro. (ML)